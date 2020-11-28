Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
|28 Kasım 2020 22:05
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Eski Başbakan Tansu Çiller'in, rahatsızlanan eşi 83 yaşındaki Özer Uçuran Çiller, İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Dün gece yarısı evinde rahatsızlanan Özer Çiller'e kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahale yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Özer Çiller'in ilerleyen yaşı nedeniyle bazı sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu.
Özer Çiller kimdir?
21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi.
Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti.
Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Robert Koleji'nde mühendislik bölümünden mezun oldu.
Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.
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