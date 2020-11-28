Tunç Soyer: İzmir kuraklığa gidiyor, uykularım kaçıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de doğayla barışık, afetlere karşı dirençli, özgür ve uyum içinde bir yaşam inşa etmek amacıyla "İzmir Zamanı" adında bir ortak akıl toplantısı düzenledi.

Sivil Toplum Kuruluşları, sosyal girişimciler, sanatçılar ve özel sektörlerden temsilcilerin katıldığı toplantıda, kentte yapılması planlanan değişimler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

KARANLIK BİR TABLO VAR



Toplantıda konuşan Tunç Soyer, pandemi ve afet koşullarında oluşan birlik beraberlik ortamının devam etmesi için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

İzmir'deki barajlarda yaşanan su sıkıntısına da değinen Soyer, "Uykularım kaçıyor diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var. Çok vahim gidiyoruz. Bu kaygı sadece Kasım ayında yağmur yağmaması sebebiyle olmuyor. Çok ciddi bir şekilde İzmir kuraklığa gidiyor. Kendi kendimizin ayağına sıktık. Biz son derece yanlış üretim süreçlerinin içine girmişiz.

Hiç olmaması gereken ürün desenleriyle on yıllarıdır haşır neşir olmuşuz. Bir an önce bu bakış açısını değiştirmemiz lazım. Havza bazında çok daha sağlıklı üretim desenleri oluşturmamız ve ürün tercihinde bulunmamız lazım.

Bunların miktarını ve pazarlama işlerini biliyor olmamız gerekli. Tarımda, sanayide ve evde suyun kullanımıyla ilgili bir farkındalık oluşturmamız gerekli. Şu anki süreçten son derece kaygılıyım" şeklinde konuştu.