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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü zirvenin yaşandığı İstanbul'da ağır Kovid-19 hastalarında artış yaşandığını belirterek, "Risk devam ediyor, kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.
 28 Kasım 2020 22:10
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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Twitter hesabından toplantıya ilişkin bilgi veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim."
Memurlar.Net
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