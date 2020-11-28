Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
|28 Kasım 2020 22:10
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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle haftalık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Twitter hesabından toplantıya ilişkin bilgi veren Bakan Koca, şunları kaydetti:
"İstanbul'da Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBUL'DA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim."
İstanbulda Sağlık yöneticilerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi yönetimi ve sağlık hizmetlerimizin durumunu gözden geçirdik. İSTANBULDA AĞIR HASTA ARTIŞI VAR; RİSK DEVAM EDİYOR. Kısıtlama olmayan zamanları da, mecbur olmadıkça evde geçirelim. pic.twitter.com/7wLvxEdNNsDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020
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