Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor

Bu yıl, iki önemli kurum, görevde yükselme ve unvan değişikliği açtı. Birisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğeri ise Sağlık Bakanlığıdır

Her iki Bakanlık da, yazılı sınavları tamamladı. Adaylar sözlü sınav tarihinin açıklanmasını beklemektedir.

Ancak bilindiği üzere, sözlü sınav adaletsizlikler oluşturmakta, çalışma barışı zedelenmektedir.

Oluşan adaletsizlikler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bir çok uygulamasında, sözlü sınavda adaylara yazılı sınav puanının aynısını vererek işlem yapmaktadır. Benzer bir uygulamayı Tarım ve Orman Bakanlığı da yapmıştır.

Geçtiğimiz hafta içinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi de, çalışma barışını sağlamak adına, görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlüsünde tüm adaylara 100 tam puan vermiştir. Tıklayınız. Bu sayede hiçbir personel de gönül kırgınlığı oluşmamış, hak ve adalet sağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli de, kendi Bakanlarından bu yönde bir adım atmasını beklemekte, hak ve adaleti sağlamasını talep etmektedir. Takdiri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bırakıyoruz.