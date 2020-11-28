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Eski tren garı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor

Edirne'de sonbaharın son günlerinde kışa göz kırpan, doğa ile buluşmak için fotoğraf sevdalılarının vazgeçilmez mekanı eski tren garı ve kara tren, doğal plato vazifesi görüyor.
 28 Kasım 2020 22:34
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Eski tren garı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor

Edirne, güz mevsiminin son günlerinde de güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kent, tarihi miraslarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor.

İçerisinden 3 nehrin geçtiği Edirne, dört mevsim ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Şehri sarmalayan nehirlerden yükselen buğu, ovadan sonbaharda havalanan sis bulutları, kahverengi ve sarının onlarca tonuyla boyanan doğa, kente gelenlere görsel şölen sunuyor.

Kışa göz kırpan sarı yapraklı ağaçları fon yapan onlarca Edirneli ve kente gelen ziyaretçiler, en çok eski tren garını tercih ediyor.

Karaağaç Mahallesi'nde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak işlev gören eski gar ve önündeki kara tren, sonbahar fotoğraflarının arka fonu oluyor.

Eski işlevi kalmasa da sevinçlere ve hüzünlere tanıklık eden eski gar, sarı sonbaharın en önemli figürü olarak fotoğraflara kaydediliyor.

"Sonbaharı da çok güzel olur Edirne'nin"

Bölgede arkadaşı ile fotoğraf çektirmeye gelen Rümaysa Tuna, AA muhabirine, şehir dışında üniversite eğitimi aldığını ve Edirne'ye hasret yaşadığını söyledi.

Her fırsatta doğduğu kente geldiğini anlatan Tuna, "Memleketimi çok seviyorum, her anını değerlendiriyorum. Sonbaharı da gerçekten çok güzel olur Edirne'nin. Sonbaharın son günlerinde fotoğraf çekmek ve çektirmek için buraya geldik." dedi.

Ecenur Müdrişler de Edirne'nin her bir metrekaresinin değerli olduğunu ve kente en çok sonbaharın yakıştığını belirtti.
Anadolu Ajansı
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