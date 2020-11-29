Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin görüşülmesi sırasında ilçe belediye bütçeleri de belli oldu. Başkent'te, bütçe kalemleri içinde yer alan personel giderinin en az olduğu ilçe yüzde 10 ile Altındağ Belediyesi olurken, en yüksek ilçe ise yüzde 24 ile Çankaya Belediyesi oldu

Ankara'nın 10 metropol ilçe belediyesinin 2021'de personel giderleri ile toplam bütçe büyüklüğü rakamları şöyle:

ÇANKAYA BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 950 milyon TL

Personel gideri: 233 milyon 511 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 24)

En fazla ödenek: 184 milyon 427 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 1 milyon 971 bin TL ile Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne

YENİMAHALLE BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 625 milyon 100 bin TL

Personel gideri: 110 milyon 305 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 17)

En fazla ödenek: 123 milyon 848 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 385 bin lira ile Sivil Savunma Uzmanlığı'na

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 610 milyon TL

Personel gideri: 99 milyon 37 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 16)

En fazla ödenek: 112 milyon 925 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 324 bin TL ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne

MAMAK BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 510 milyon TL

Personel gideri: 76 milyon 195 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 14)

En fazla ödenek: 150 milyon 31 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 254 bin TL ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne

ALTINDAĞ BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 440 milyon TL

Personel gideri: 45 milyon 362 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 10)

En fazla ödenek: 203 milyon 726 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 1 milyon 369 bin TL ile Özel Kalem Müdürlüğü'ne

ETİMESGUT BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 420 milyon TL

Personel gideri: 57 milyon 249 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 13)

En fazla ödenek: 90 milyon 239 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 224 bin TL ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne

SİNCAN BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 409 milyon TL

Personel gideri: 49 milyon 762 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 11)

En fazla ödenek: 146 milyon 571 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 145 bin TL ile 5 farklı kalemde Muhtarlık İşleri, Dış İlişkiler, Etüd Proje, Kırsal Hizmetler ve Sağlık İşleri müdürlüklerine

GÖLBAŞI BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 257 milyon 662 bin TL

Personel gideri: 33 milyon 694 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 12)

En fazla ödenek: 78 milyon 107 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 518 bin bin TL ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne

PURSAKLAR BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 150 milyon TL

Personel gideri: 25 milyon 767 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 16)

En fazla ödenek: 48 milyon 97 bin TL ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 880 bin TL ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ

Toplam bütçesi: 100 milyon TL

Personel gideri: 19 milyon 554 bin TL (Personel giderinin toplam bütçeye yükü yüzde 19)

En fazla ödenek: 16 milyon 868 bin TL ile Fen İşleri Müdürlüğü'ne

En az ödenek: 264 bin 229 TL ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne