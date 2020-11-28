Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor
|28 Kasım 2020 22:47
|+Aa- Yazdır
Terör örgütü PKK, Türkiye'nin başarılı operasyonları nedeniyle uyuşturucu, insan kaçakçılığı gibi yasadışı yollardan sağladığı gelirleri kaybedince, sözde insani yardım kampanyaları ile Avrupa ülkelerinde para toplamaya çalışıyor. DHA'nın bilgi aldığı güvenlik kaynakları terör örgütünün yan kuruluşu olan Almanya merkezli sözde Kürt Kızılayı Derneği Heyva Sor A Kurdistan üzerinden koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek kampanya başlattı. Kampanya reklamları ise terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen haber sitesine yayınlandı.
2.3 MİLYON EURO TOPLAMAYI AMAÇLIYORLAR
Güvenlik uzmanları terör örgütünün bu kampanyayla 2.3 milyon Euro toplamayı hedeflediğini belirterek, toplanacak parayla solunum cihazı alınacağı iddia edilse de gerçekte örgüte aktarılacağı değerlendirmesi yaptı. PKK'nın Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde terör örgütü olarak kabul edilmesine rağmen, bu gibi sözde yardım kampanyalarına izin veriliyor olmasına dikkat çeken güvenlik uzmanları, 2019 yılında Die Partei adlı Alman siyasi partisinin de Heyva Sor A Kurdistan'a 250 bin euro bağış yaptığını hatırlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
28 Kasım 2020 22:49
|PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı
28 Kasım 2020 17:56
|Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı terörist yakalandı
28 Kasım 2020 14:51
|FETÖ'nün 'üniversite yapılanması'ndan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:23
|Konya'da FETÖ operasyonunda 13 zanlıdan 5'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:17
|MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı
28 Kasım 2020 11:09
|Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir
28 Kasım 2020 11:06
|Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı
28 Kasım 2020 10:23
|'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'
28 Kasım 2020 10:18
|Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 22 zanlı yakalandı
28 Kasım 2020 09:59