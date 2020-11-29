Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı
Covid-19 salgını sonucunda pek çok insanın yaşamını yitirmesi ve son günlerde ülkemizde yayılmasının önlenmesi adına Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle Adli Kontrol kararı verilen kişilerin işlemlerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden 01 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi.
|29 Kasım 2020 00:05
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Covid-19 salgını sonucunda pek çok insanın yaşamını yitirmesi ve son günlerde ülkemizde yayılmasının önlenmesi adına Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle Adli Kontrol kararı verilen kişilerin işlemlerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden 01 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi.
26 Kasım 2020 tarihli karara göre Polis merkezleri ve Jandarma karakollarında haftalık olarak adli kontrol kararını yerine getirmekle yükümlü olan kişilerin nakil dosyalarına ait işlemler 01 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.
İmza yükümlülüğü olan kişilerin infazı 02 Ocak 2021 tarihinden itibaren aynı şekilde devam edecek.
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