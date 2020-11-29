1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı

Covid-19 salgını sonucunda pek çok insanın yaşamını yitirmesi ve son günlerde ülkemizde yayılmasının önlenmesi adına Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle Adli Kontrol kararı verilen kişilerin işlemlerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden 01 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi.
 29 Kasım 2020 00:05
+Aa- Yazdır
Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı

Covid-19 salgını sonucunda pek çok insanın yaşamını yitirmesi ve son günlerde ülkemizde yayılmasının önlenmesi adına Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle Adli Kontrol kararı verilen kişilerin işlemlerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden 01 Ocak 2021 tarihine kadar ara verildi.

26 Kasım 2020 tarihli karara göre Polis merkezleri ve Jandarma karakollarında haftalık olarak adli kontrol kararını yerine getirmekle yükümlü olan kişilerin nakil dosyalarına ait işlemler 01 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

İmza yükümlülüğü olan kişilerin infazı 02 Ocak 2021 tarihinden itibaren aynı şekilde devam edecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28 Kasım 2020 20:00		 Fırınların yarısından fazlası yüksek fiyata ekmek satıyor
28 Kasım 2020 19:51
Covid-19 için bileklik takma uygulaması başladı
28 Kasım 2020 19:06		 İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi
28 Kasım 2020 18:34
Görevliler hastanelerin hijyeni için gece gündüz çalışıyor
28 Kasım 2020 18:04		 Ordu'da alarm! Acil durum dışında ameliyat yapılmayacak
28 Kasım 2020 17:54
Beton takibinde çipin ardından karekod önlemi
28 Kasım 2020 17:43		 İhtiyaç sahibi 386 binden fazla öğrenciye destek sağlandı
28 Kasım 2020 17:39
Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı
28 Kasım 2020 17:38		 Dünyanın en uzun taş köprüsü onarıma alınacak
28 Kasım 2020 16:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı00:04 - Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi00:02 - 29 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı23:45 - Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı23:31 - İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı
23:10 - Selimiye Camii 'meydan projesi' bilmecesi23:06 - Pandemide döneminde bu köye Covid-19 giremedi22:59 - Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu22:58 - Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu22:52 - Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı22:49 - 6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
22:47 - Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor22:36 - Dr. Sezici: Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz22:34 - Eski tren garı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor22:31 - Fuat Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı22:16 - İstanbul'da Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8.3'lük
22:10 - Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı
29 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uzun introsu olan şarkılar 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 1
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum 2
muhafazakar otel 1
football manager 2021 1
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam