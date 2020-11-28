1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı

Sendika başkanını, kendi makam koltuğuna oturtarak toplantı yapan Hınıs ilçe milli eğitim müdürü Temel Bahadır Üzer istifa etti
 28 Kasım 2020 23:31
+Aa- Yazdır
İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum ile Hınıs ilçesinde yaşanan olayda, ilçe milli eğitim müdürü, ilçedeki bir sendikanın şube müdürünü kendi makam koltuğuna oturtarak poz vermişti. Verilen fotoğraf karesi de sosyal medyada paylaşılmıştı.

Tepkiler sonrasında, ilçe milli eğitim müdürü Temel Bahadır Üzer görevinden istifa etti

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa ve İstanbul'da, okul öncesi için yeni eğitim kararı alındı
28 Kasım 2020 21:56		 Bakan Selçuk: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor!
16 Kasım 2020 12:49
Milli Eğitim Müdürü görür görmez uyardı: Bunu asla kabul etmem
06 Kasım 2020 20:02		 Soru hazırlayan öğretmenler bilgilendirildi
05 Kasım 2020 21:55
Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı
19 Ekim 2020 18:02		 Akademisyenler ve öğretmenler 'yapay zeka' için bir arada
19 Ekim 2020 14:43
Yabancı uyruklu öğrencilerin aynı okula yerleştirildiği iddiası yalanlandı
14 Ekim 2020 14:18		 İlkokul öğrencilerine 'korona'yı çizgi film ile anlatacaklar
18 Eylül 2020 22:46
Kırsaldaki öğrenciler için tablet kampanyası
09 Eylül 2020 22:30		 Uzaktan eğitimi 'EBA araçları' ile yakınlaştırıyorlar
09 Eylül 2020 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı00:04 - Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi00:02 - 29 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı23:45 - Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı23:31 - İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı
23:10 - Selimiye Camii 'meydan projesi' bilmecesi23:06 - Pandemide döneminde bu köye Covid-19 giremedi22:59 - Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu22:58 - Havalar soğudu, ıhlamurun fiyatı uçtu22:52 - Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı22:49 - 6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
22:47 - Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor22:36 - Dr. Sezici: Hayatınızda olmadığı kadar halsizlik yaşıyorsunuz22:34 - Eski tren garı fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor22:31 - Fuat Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı22:16 - İstanbul'da Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8.3'lük
22:10 - Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Denetimli serbestlik, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı
29 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
küresel ısınma 4
2021 süper kupa finalinin katar'da oynanması 2
federasyondan aradılar 1
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum 2
uzun introsu olan şarkılar 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam