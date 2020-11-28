İlçe milli eğitim müdürü istifa etmek zorunda kaldı
Sendika başkanını, kendi makam koltuğuna oturtarak toplantı yapan Hınıs ilçe milli eğitim müdürü Temel Bahadır Üzer istifa etti
|28 Kasım 2020 23:31
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Geçtiğimiz günlerde Erzurum ile Hınıs ilçesinde yaşanan olayda, ilçe milli eğitim müdürü, ilçedeki bir sendikanın şube müdürünü kendi makam koltuğuna oturtarak poz vermişti. Verilen fotoğraf karesi de sosyal medyada paylaşılmıştı.
Tepkiler sonrasında, ilçe milli eğitim müdürü Temel Bahadır Üzer görevinden istifa etti
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