Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı
|28 Kasım 2020 23:45
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabında "Kovid-19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMM'de verilen önerge Cumhur-Mafya ittifakı oylarıyla reddedildi." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Bu paylaşım üzerine, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fahrettin Koca, bir kaç gün önce, aşıların zaten ücretsiz olarak verileceğini belirten açıklamasının video kaydını yayımladı.
Bakan Koca "COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." dedi.
COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır. pic.twitter.com/mj5fTssPtUDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020
Kovid-19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMMde verilen önerge Cumhur-Mafya ittifakı oylarıyla reddedildi. Bu tweet bu kadar😏Engin Özkoç (@enginozkoc) November 28, 2020
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