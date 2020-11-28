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Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, Covid19 aşıları için anlaşmaların yapıldığını ve Türkiye'ye getirilecek aşıların ücretsiz verileceğini belirtmişti. Ancak CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabında "Kovid-19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMM'de verilen önerge Cumhur-Mafya ittifakı oylarıyla reddedildi." şeklinde bir paylaşım yapınca Bakan Koca, önceki açıklamasının video kaydını bir daha yayımladı. Koca, aşıları zaten ücretsiz vereceğiz dedi.
 28 Kasım 2020 23:45
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Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medya hesabında "Kovid-19 aşısının vatandaşlara ücretsiz yapılması için TBMM'de verilen önerge Cumhur-Mafya ittifakı oylarıyla reddedildi." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım üzerine, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fahrettin Koca, bir kaç gün önce, aşıların zaten ücretsiz olarak verileceğini belirten açıklamasının video kaydını yayımladı.

Bakan Koca "COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." dedi.
Memurlar.Net
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