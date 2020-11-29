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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
 29 Kasım 2020 00:00
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin Tahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz.Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır. Bu doğrultuda, sözkonusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz." denildi.
DHA
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