Sabah cezaevinden çıktı, akşam gözaltına alındı
|29 Kasım 2020 06:30
|+Aa- Yazdır
Bursa'da sabah saatlerinde cezaevinden tahliye olan genç, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyince 3 bin 186 lira para cezası yedi. Üzerinde döner bıçağı da ele geçirilen N.K., gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Kasten Adam Yaralama' suçundan girdiği cezaevinden sabah saatlerinde tahliye olan N.K. (28), sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyerek gezintiye çıktı. Polis ekiplerini gören N.K., ara sokaklara kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. N.K.'nın yapılan üst aramasında ise 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan da 3 bin 186 TL para cezası uygulandı. Öte yandan N.K., kendini görüntüleyen basın mensuplarının 'Neden sokağa çıktınız' sorusuna 'Benimkisi bir hayaldi' diye cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
28 Kasım 2020 22:09
|İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
28 Kasım 2020 19:53
|İçişleri Bakanlığı: 42 ilde 641 kişi gözaltına alındı
28 Kasım 2020 17:19
|Sahte polise 224 bin TL kaptırdı
28 Kasım 2020 16:47
|Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı
28 Kasım 2020 14:09
|Erzincan'da çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 13:43
|Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü
28 Kasım 2020 13:40
|Denizli'de kaybolan zihinsel engelli genç kız bulundu
28 Kasım 2020 12:35
|Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 12:14
|Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun
28 Kasım 2020 11:43