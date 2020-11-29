Startuplar yabancıların gözdesi oldu: Türklere para yağıyor

Pandemi ile birlikte dijital platformlara olan ilgi arttı. KPMG Türkiye'nin 'Türkiye Startup Yatırımları Raporu'na göre yılın ilk dokuz ayında girişimlere yatırım 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı Lideri Gökhan Kaçmaz, salgının etkisiyle dünyada evde geçirilen sürenin artmasına paralel dijital platformlara da ilginin yükseldiğini kaydetti. Kaçmaz, özellikle mobil oyunlara ve dijital eğlence platformlarına ilginin hiç olmadığı kadar arttığına dikkat çekerek "Geleneksel perakende şirketleri online penetrasyonda uzun vadeli hedeflerini birkaç ayda gerçekleştirdi. Hayatın dijitale taşınması ve dijitale ilginin büyüyerek artması nedeniyle yatırımcıların da ilgisini teknoloji şirketlerine yöneldi. Geçmişte teknoloji sektöründeki birleşme ve satın almalar yükselişte olsa da bu ilgi şirket değerlemelerine yansımıyordu. 2020'de Türkiye'de girişim ekosistemindeki işlemlerin yanı sıra birleşme ve satın alma aktivitelerinde de hem işlem hacmi hem de işlem adedi açısından en büyük payı teknoloji şirketlerinin alacağını söyleyebiliriz" dedi.

Rapora göre bu yılki dikkat çeken işlemlerden başlıklar şöyle:

¥ Yılın ilk üç çeyreğinde en büyük işlem ABD merkezli Zynga'nın haziran ayında Türk şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasıydı. Peak Games değeri 1 milyar doları aşarak Türkiye'nin ilk 'unicorn' şirketi oldu.

¥ Aynı dönemde gerçekleşen ikinci en büyük işlem ise yine Zynga'nın ağustos ayında Türk şirketi Rollic Games'i 168 milyon dolara satın alması oldu.

¥ 2020'nin bir diğer büyük işlemi finansal teknoloji sektöründen geldi. Payguru'nun Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük mobil ödeme şirketlerinden biri olan Tpay'e satışı yılın öne çıkan işlemiydi.

¥ Sağlık ve biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren görme engellilere yönelik akıllı baston üreticisi WeWALK, 3 boyutlu dijital vücut tarama girişimi Digime3D, kadın sağlığı takip ve analizi uygulaması PepApp, mikrobiyal biyopeptit üretimi ile gıdaların raf ömrünü arttırmayı hedefleyen Nanomik ve dijital patoloji alanında faaliyet gösteren Virasoft'a yapılan yatırımlar da yine benzer şekilde öne çıktı.

102 STARTUP YATIRIMI 18 HİSSE SATIŞ İŞLEMİ

2020'nin ilk çeyreğinde startuplar 30 işlem ile değeri açıklanan yatırımlar baz alındığında toplam 19 milyon dolarlık yatırım alırken, bu ikinci çeyrekte 27 işlem ile 28,3 milyon dolarlık yatırım tutarı, üçüncü çeyrekte 44 işlem ile 45,8 milyon dolarlık yatırım tutarını beraberinde getirdi. Startup hisse satışları dikkate alındığında ilk çeyrekte değeri açıklanmayan toplam üç işlem gerçekleşirken, bu ikinci çeyrekte beş işlem

ile Peak satışının da etkisiyle 1831,6 milyar dolarlık işlem hacmi ve üçüncü çeyrekte ise 10 işlem ile 301,9 milyon dolarlık işlem hacmi oluşturdu. İlk üç çeyrekte gerçekleşen sekiz işlem ve yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi ile oyun sektörü ise lider alt sektör olarak 2020 yılının yıldızı oldu.

TÜRK TELEKOM'DAN 5 MİLYON TL

Türk Telekom'un hayata geçirdiği ve Türkiye'de özel sektör tarafından yürütülen ilk girişim hızlandırma programı olan PİLOT, bu yıl sekizinci dönemini tamamladı. PİLOT Demo Day etkinliğinde yapay zeka, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarında girişimlerin her birine 150 bin TL nakit desteği verildi. Etkinlikte Türk Telekom CEO'su Ümit Önal "2013 yılından bugüne kadar 73 girişimi mezun ettik, bunlardan 30'u yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttü. Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Türk Telekom olarak kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden, PİLOT mezunları da dahil olmak üzere, 4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL'yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız" dedi.

GİRİŞİMCİLERİN YANINDA

Kolektif House, Google'ın startup destek programı Google for Startups ile yaptığı iş ortaklığı kapsamında son bir yılda 50'den fazla girişime 5 milyon doların üzerinde destek sağladı. Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek "KoPerks programı çerçevesinde tüm üyelerimize yeme-içme ve hizmet indirimleri, ücretsiz deneme sürümleri ve Google for Startups ücretsiz destek kredileri gibi 40'ın üzerinde ayrıcalık bulunuyor. Ayrıca Google Cloud desteğini sadece Workup girişimlerine ve Kolektif üyelerine değil, Google ile fayda üretebilecek Türkiye'den birçok girişime sunmaya çalıştık. Google Cloud kredisi kullanan girişimler aylık depolama maliyetlerinde yüzde 70'in üzerinde fayda sağladı" dedi.

BiGG3'E BAŞVURULAR BAŞLADI

Arçelik, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi Kworks ve ODTÜ Teknokent, güçlerini birleştirerek girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmak üzere TÜBİTAK destekli BiGG3 Programını başlattı. AR-GE niteliği yüksek, yenilikçi iş fikirleri olan girişimcilere, TÜBİTAK'tan 200.000 TL hibe alma yolunu açabilecek BİGG3 Programı, eğitim ve mentorluk desteği sağlıyor. Girişimciler BİGG3 Programına 1 Aralık tarihine kadar https://bigg3.com/tr/bigg3 internet sitesi üzerinden başvurabilir.

ÖMER TEMÜR