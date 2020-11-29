Fırat Kalkanı doktorları

Esed rejimi ve destekçilerinin harabeye çevirdiği Suriye'den bu kez güzel bir haber geldi. 2014 yılında kurulan Özgür Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi, zorluklarla dolu 6 yıl aradan sonra ilk mezunlarını verdi. İlk mezunlar Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Dr. Nasr el-Hariri'nin ve Genel Sekreter Abdulbasıt Abdullatif'in de katıldığı törenle diplomaları aldı. Mezun olan 32 doktor, şimdi Türk doktorlarla omuz omuza halkının hizmetinde. Özgür Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Cevad Ebu Hatab, üniversitenin 2014'te rejim kuşatması altındaki Guta ve İdlib'in Kefer Taharim bölgesindeki fakülteleriyle eğitim hayatına başladığını ifade etti. Hatab, Guta'daki bölümlerin daha sonra kapatıldığını ifade etti. Kefer Taharim'deki binalarının da defalarca Esed rejimi ve Rusya tarafından vurulduğunu aktaran Hatab, çile dolu 6 yılı şöyle özetledi:

GUTA'DAKİ BÖLÜM KAPATILDI

"Suriye'de savaşın başlaması ile birlikte birlerce doktor başka ülkelere göçtü. Kalanların çoğu da savaşta öldürüldü. Kurtarılmış bölgelerde ciddi doktor sıkıntısı baş gösterdi, hala da devam ediyor. Üniversite kurma fikri bu ihtiyaçtan doğdu. Aynı zamanda savaş havasında büyüyen çocuklar ve gençler var, onları sokaklarda bırakmamak, onların aşırılıkçı terör gruplarına yönelmesini de önlemek istedik ve 2014 yılında üniversitemizi kurduk. İdlib'in Kefer Taharim bölgesi ile Esed rejiminin kuşatması altındaki Guta'da fakülteler açtık. Rejimim baskıları ve imkansızlıklar nedeniyle Guta'daki bölümleri kapatmak zorunda kaldık."

DEFALARCA BOMBALANDIK

Üniversitemiz büyük bir ilgiyle karşılandı. Tıp Fakültemiz Kefer Taharim'deydi. Eğitim gördüğümüz bina Rus ve rejim hava kuvvetleri tarafından defalarca bombalandı. Binamız yerle bir oldu, biz bombalanma korkusuyla sürekli adres değiştirerek eğitime devam ettik. Bodrum katlarında, camilerde, depolarda, açık alanlarda eğitimimizi sürdürdük. Kimsenin bizi bilmemesi için sınavları camilerde yaptık, sürekli yer değiştirdik.

BU YIL 90 MEZUN OLACAK

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra bölgede bulunan Mare'ye taşındık. Yeraltlarından kurtulduk, salonlar laboratuvarlar oluşturduk. Bugün 72 teorik materyalimiz, 4 laboratuvarımız var. Fakülte birinci sınıftan 6. Sınıfa kadar 480 öğrencimiz var. Bu yıl Tıp Fakültesi'nden 32 öğrenci mezun ettik. Önümüzdeki yıl 90 öğrenci mezun olacak. Doktorlarımızın eğitimi İdlib'deki ulusal hastanenin yanı sıra Türk hükümetinin Suriye topraklarında kurduğu hastanelerde devam ediyor.

LABORATUVARIMIZA EL KOYDULAR

Rejimin yanı sıra Heyeti Tahriri Şam'ın da baskısına maruz kaldık. Zorluklarla temin ettiğimiz 400 bin dolar değerindeki laboratuvar ekipmanlarımıza el koydular, bu bize ağır bir darbe oldu. Bir üniversite çalışanı kaçırıldı ve daha sonra öldürdü. 3 yıldan fazla bir süre önce Suriye Geçici Hükümeti'nde Yüksek Öğretim Bakanı'nın oğlunu kaçırdılar. HTŞ'nin kontrolünde geçirdiğimiz süre boyunca çok kötü muamele gördük. İdlib'in kurtarılmasından sonra üniversiteyi şehre taşımaya karar verdik ama HTŞ hepimizi kovdu.

Hamza Hıdır