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Maske oyunları! Güvensiz maskeler e-ticaret sitelerinde

Güvensiz olduğu için toplatılan maskelerin internette hem de Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde insan sağlığını hiçe sayarak satıldığı ortaya çıktı.
 29 Kasım 2020 07:31
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Maske oyunları! Güvensiz maskeler e-ticaret sitelerinde

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre; Salgın sürecinin başında teste tabi tutulan bazı maskeler güvensiz olduğu için toplatıldı. Ancak internette hem de Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde güvensiz olduğu için toplatılan ve insan sağlığını hiçe sayan bu maskelerin satışları hala sürüyor.

47 ÜRÜNDEN 43'Ü GÜVENSİZ

Koronavirüs salgınının başında solunum koruyucu maskeler ve tulumlarla ilgili yapılan piyasa gözetim denetimlerinde test edilen 47 üründen 43'ünün güvensiz olduğu belirlenmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Yavuz Selim Eker de geçen Mart ayında yapılan düzenleme ile internet üzerinden satışları da denetleyebilir hale geldiklerini belirterek, "Riskli ürün gruplarını 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' (GÜBİS) adı altındaki sistemimizde dönem dönem yayınlıyoruz. Bu sitenin amacı güvensiz ürünleri hızlı bir şekilde tüketiciye ve ticari işletmelere iletilerek önüne geçmektir" açıklaması yaptı.

YASAK KARARI VAR AMA...

Bu kapsamda 'guvensizurun.gov.tr' üzerinden piyasada denetimi yapılan ve güvensizliği tespit edilen ürünler teşhir edilirken, bazı markalara ait maskeler hakkında 'filtre malzemesinin nüfuziyeti' deneyi sonucunda başarısız çıktığı için toplatılma ve yasaklama kararı verildi. Ancak sitede yayınlanan güvensiz maskelerden bazılarının internet üzerinden hala satışta olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde satışı yapılan güvensiz maskeler, vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor.

SATIŞ SÜRÜYOR

O maskelerden biri Türkiye'nin en çok girilen e-ticaret sitesi üzerinden satılıyor. Güvensiz ürünler arasında yer alan E.. isimli markaya ait sözde N95 virüs korumalı maskesinin fiyatı internette (5'li) 29.90 TL. Daha önce toplatılan markanın internette satışı yapılan maskenin açıklamasında ise, "Virüs ve benzeri risklere karşı koruma sağlar. N95 standardına en yakın maske FFP2 olan ürünlerdir. Ürün FFP2 olup virüs ve partiküllere karşı yüzde 95 oranında koruma sağlar. CE belgeli ve EN sertifikalı üründür" diye yazıyor.

Bir başka maske ise K..... isimli firmaya ait. Maske, internet sitesinde, "Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 20 X OEL'e (Norminal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar" olarak tanımlanıyor. Ancak ürününün ağustos ayında toplatılmasına karar verilmiş. Güvensizlik nedeni olarak da 'Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti' deneyi sonucunda ürünün güvensiz çıkması olarak gösterildi. K.... isimli markaya ait maske, 2 internet sitesinde tekli 10 TL, 5'li ise 49.90 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Maskeyi alan bir sağlık çalışanı ise sosyal medyada, "Bu maske ne kadar koruyucu araştırmak lazım. N95 ffp3 standardında diyor ama maske bana hiç güven vermiyor. Sağlık çalışanları olarak aldık" diye yazdı.

Yasaklı maskelerden bir diğeri ise Z..... 5020 FFP2 V NR Solunum Maskesi (5'li Paket). Maskenin satış sitesindeki ilanında, "Bu ürünler, toza karşı kullanılan filtreli yüz maskesi standardı gerekliliklerini karşılar" yazıyor. Güvensiz ürünlerde teşhir edilen bu maskenin de 'Filtre Malzemesinin Nüfuziyeti' deneyi sonucunda ürün güvensiz çıkmıştır" denilerek Ağustos ayında piyasaya arzı yasaklandı. Ancak maskeler internette hala satışta ve tanesi 9.90 TL'ye satılıyor.

Güvensiz ürün olarak tespit edilen ve toplatılan bir diğer maske ise Y... M..... markasına ait. 'Partiküllere karşı filtre edici yarım maskeler' kategorisinde yer alan maskenin yapılan deneyler sonucunda güvensiz çıktığı belirlendi. Üç internet sitesinde tanesi 10 TL, 5'li paketi ise 49.90 TL'den satışa sunulan güvensiz maskenin açıklamasında ise, "FFP2 N95 maskenin kullanımı son derece kolaydır. Ultrasonik dikişli, antialerjik bir yapıya sahip olan N95 ağız maskesi, hava geçirgendir" ifadelerine yer veriliyor.
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