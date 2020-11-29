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Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?

COVID-19'a haziran ayında yakalanan ve tedavisinin ardından testleri negatife dönen teknik direktör Yılmaz Vural'ın yeniden koronavirüse yakalanması ve durumunun ağır olması tartışma başlattı. Koronavirüse ikinci kez yakalananların hastalığı daha ağır geçirdiği iddia edildi.
 29 Kasım 2020 08:01
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Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?

Hürriyet'ten Meltem Özgenç, bu iddiayı uzmanlara sordu.

KÜÇÜK BİR GRUP

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: "Henüz dünyada böyle bir istatistik yok. Hastalığı geçiren herkeste koruyucu cevap yani antikor oluşmuyor. Antikor, kimi ne kadar koruyacak tam bilgimiz yok. Ancak gözlemlerimize göre ikinci kez geçiren küçük bir grup hastalığı birinciden daha ağır geçiriyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da şunları söyledi: "COVID-19'u geçirmiş ve iyileşmiş bir kişinin bir süre sonra virüsle yeniden karşılaşmasıyla enfekte olması reenfeksiyon olarak tanımlanıyor. Benzer virüslerden edindiğimiz deneyim böyle bir yeniden bulaşma hadisesinin mümkün olabileceği yönünde. Bununla birlikte bu durum oldukça nadir. Hastalığı geçirmiş bireyler de mutlaka uygun maske kullanımına, kalabalıklardan kaçınmaya, kalabalık ve kötü havalandırılmış kapalı ortamlarda uzun süre bulunmamaya, en az 2 metrelik fiziki mesafeyi korumaya ve sıkı el hijyenine devam etmeli. Çünkü virüsün mutasyona uğrama ihtimali var. Ayrıca bireyler arasında bağışıklık sistemi yanıtı da farklılık gösterebiliyor.
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