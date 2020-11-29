1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs testinde fiyat karmaşası

Özel hastanelerin PCR testi için fahiş fiyatlar istemesi üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, test ücretinin 250 lira olarak belirlendiğini bildirmişti. Özel hastanelerden sadece 250 lira isteyen de oldu, 400'le 800 TL arasında değişen muayene ücreti isteyen de...
 29 Kasım 2020 08:11
+Aa- Yazdır
Koronavirüs testinde fiyat karmaşası

Hürriyet'ten İdris Emen özel hastaneleri arayarak PCR testi ücretlerini sordu. Aradığımız hastaneler arasında sadece 250 lira isteyen hastaneler de oldu, 400'le 800 TL arasında değişen muayene ücreti isteyen de...

Sağlık Bakanlığı, PCR test bedelinin 250 Türk Lirası olduğunu, belirlenen fiyatların üzerinde ücret alan hastanelere yaptırım uygulanacağını açıklayınca biz de sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık sigortamızın olduğunu belirterek özel hastaneleri arayıp, PCR testi için ne kadar ücret talep ettiklerini sorduk.

MUAYENE + TEST

Hastanelerin çağrı merkezlerini aradığımızda ilk önce PCR testini hangi amaçla yapmak istediğimizi belirttik. Koronavirüs semptomlarına sahip olup olmadığımız veya testi pozitif çıkan bir kişiyle temas edip etmediğimiz ile ilgili sorulan soruları cevapladık.

İlk aradığımız hastane, tarama amaçlı PCR testi için 250 Türk Lirası talep etti. Ancak koronavirüs semptomu gösterdiğimiz takdirde, test öncesi muayene olmamız gerektiğini belirterek muayene olmamız durumunda test ücretinin yanı sıra muayene ücretini de ödememiz gerektiği söylendi. Muayene ücretinin ne kadar olduğunu sorduğumuzda ücretlerin uzmanlık branşlarına göre değişiklik gösterdiğini, ortalama 800 lira civarında olduğunu öğrendik.

İkinci aradığımız hastane ise PCR testini 250 liraya yaptıklarını ancak önce zorunlu muayene gerektiğini belirtti. Bu hastane ise muayene ücretlerinin 400 lira olduğunu söyledi.

Diğer aradığımız iki hastane ise sadece bakanlığın belirlediği 250 TL test ücretini istedi.

Beşinci sırada aradığımız hastane, isteğe bağlı PCR testini 400 liraya yaptıklarını, muayene olan hastalara indirim yapıp 250 lira ücret aldıklarını söyledi.

Buna göre bir kişi sadece tarama amaçlı PCR testi isterse 400 lira ödeme yapmak zorunda. Ancak muayene artı test olursa 550 TL ödüyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı
29 Kasım 2020 10:17		 Bilim Kurulu üyesi'nden 'kan grubu' açıklaması: Koruyucu bir yönü yok
29 Kasım 2020 10:00
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
29 Kasım 2020 09:38		 Çöl tozları için koronavirüs uyarısı!
29 Kasım 2020 09:21
Sağlıkçılar uyardı: Bizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün
29 Kasım 2020 09:14		 Milli Eğitim Müdürü, korona tedavisi için Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
29 Kasım 2020 08:57
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
29 Kasım 2020 08:01		 Uzmanlar uyardı: Pozitifler ilaçlarını kullansın
29 Kasım 2020 07:46
Maske oyunları! Güvensiz maskeler e-ticaret sitelerinde
29 Kasım 2020 07:31		 Fırat Kalkanı doktorları
29 Kasım 2020 07:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:13 - İki şehire kar uyarısı11:11 - Özel yetenek üssü BİLSEM'ler 1000 kitaplık kütüphanelerle donatıldı11:09 - FETÖ'nün 'kurmay subaylar imamı' Hakan Çiçek11:06 - Borsa İstanbul'da yeni rekorlar bekleniyor10:57 - Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluştular10:53 - İki ilin ekmek kavgası
10:51 - Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı10:49 - İki ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak10:43 - Bir il daha kırmızı alarm veriyor10:29 - Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi10:17 - Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı10:16 - Canan Karatay neden gargara dediğini 11 maddede açıkladı
10:11 - Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu10:09 - CHP'li vekil, 'Ordu Katarlılara satıldı' dedi, ortalık karıştı10:00 - Bilim Kurulu üyesi'nden 'kan grubu' açıklaması: Koruyucu bir yönü yok09:52 - Temeli hasarlı, duvarları çatlak evler badana yaptırıp satıyorlar09:45 - Havza Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı
09:38 - Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
Defterdarlık Uzmanlığı Özel sınav duyurusu yayımlandı
Koronavirüs testinde fiyat karmaşası
Hükümlülerin denetimli serbestlik süresi, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
MEBİM 1
muhafazakar otel 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
Kara cuma Bindirimi 1
the mandalorian 1
bilim kurulu karar mercii değildir 2
borsa istanbul'un yüzde 10'unun katarlılara satılması 1
Muhsin Fahrizade 1
hayalet şehir 1
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam