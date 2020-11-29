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CHP'li belediyedeki hayali ihale yargıya taşınıyor

SABAH'ın "Gazeteciler üzerinden milyonluk vurgun" başlıklı manşet haberi, ülke gündemine bomba gibi düştü. Yargıya taşınacak milyonluk vurgunla ilgili bakanlık da harekete geçti. Skandala tepki yağdı
 29 Kasım 2020 08:23
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CHP'li belediyedeki hayali ihale yargıya taşınıyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için 23 Kasım 2016'da açık ihale yapılmış, ihaleyi kazanan Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne 987 bin TL ödenmişti. SABAH ise etkinliğin hiç gerçekleşmediğini, söyleşi konuklarının ise etkinlikten haberlerinin olmadığını belgelemişti.

VURGUN YARGIYA TAŞINIYOR

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal ihaleye ilişkin AK Parti savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın da milyonluk vurgunun detaylarını araştırmak üzere müfettiş görevlendireceği bilgisine ulaşıldı. Beylikdüzü Belediyesi'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce gerçekleşen ihalenin hukuka aykırı olduğu belirtilerek sorumlularla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

Beylikdüzü Belediyesi eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci: İhalenin yapıldığı dönemde Beylikdüzü meclis üyesi ve partimizin grup başkan vekiliydim. Ben sahada ne adı geçen sanatçıları gördüm ne böyle bir etkinliğin gerçekleştiğinden haberdarım. Beylikdüzü'nde bu kadar geniş çaplı bir etkinlik olsa benim haberim olmaz mı? SABAH'ın haberi bir ihbardır. Bu ihaleyle ilgili hem idari soruşturma yapılmalı, hem de savcılık soruşturması açılmalı. Çünkü olmayan etkinliğe harcanan para kamuya ait.

"HANİ YETİM HAKKI?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Ekrem Bey tarafından Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde "yapılmayan söyleşiye" 987 bin TL ödenmiş. Söyleşi yapıldığı söylenen yazarlar da belgeleri yalanlayarak sahte olduğunu söyledi. Hani tüyü bitmemişlerin hakkı? Hepsi hikaye...

1 MİLYON LİRAYI KİME YEDİRDİNİZ EKREM BEY?

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer: Beylikdüzü'nde hayali ihale yap. Paraları yandaşa peşkeş çek. Şimdi soruyorum: 998 bin TL'yi kime indirdiniz Ekrem bey?

HAYALİ ETKİNLİKÇİ

Haberimiz, sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. On binlerce Twitter kullanıcısı, "Gün geçmiyor ki CHP tarafından soyulduğumuzu öğrenmeyelim", "Hayali ihracatçılar vardı. Bu da yeni çıktı: Hayali etkinlikçi", "Milyonluk yolsuzluk" şeklindeki paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

BELEDİYE, SABAH'IN HABERİNİ DOĞRULADI

Gerçekleşmeyen etkinliğe ödeme yapılmış

Beylikdüzü Belediyesi, SABAH'ın haberini doğruladı. Belediyeden yapılan açıklamada, 17 sanatçı ve yazarla söyleşi etkinliğinin gerçekleşmemesine rağmen ihaleyi alan Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi'ne ödeme yapıldığı kabul edildi. Açıklamada, "Yüklenici firmaya söyleşiler için 38.250 TL + KDV tutarındaki ödemenin sehven yapıldığı idaremizce tespit edilmiştir. Sehven ödenen tutar, yüklenici firmadan talep edilmiş ve Belediyemize iadesi sağlanmıştır" iddiasında bulunuldu. Söz konusu geri ödemenin ise ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Belediyenin açıklamasında etkinlik kapsamında yer alan kalemler de sıralandı. Ancak 987 bin liranın hangi kalemlere harcandığına ilişkin hiçbir bilgi paylaşılmaması dikkat çekti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaşanan usulsüzler hakkında suskunluğunu sürdürüyor.

Muhammed UZUN
Sabah
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