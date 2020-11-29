Milli Eğitim Müdürü, korona tedavisi için Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

BURSA VE İSTANBUL'DA, OKUL ÖNCESİ İÇİN YENİ EĞİTİM KARARI ALINDI Bursa ve İstanbul için geçerli olmak üzere, resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik uzaktan eğitim kararı alındı. Karara göre uygulama, 01.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında devam edecek. (Memurlar.net'in notu: Karar sadece resmi okulları kapsamakta olup, bu husus kararda yazmaktadır)