Milli Eğitim Müdürü, korona tedavisi için Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
|29 Kasım 2020 08:57
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Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, ileri tetkik ve tedavileri için tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, geçtiğimiz 22 Kasım günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından temaslı olarak karantinaya alınmıştı. 5 gün ikametinde karantinada kalan Müdür Sümen ve eşi Şaziye Sümen, 26 Kasım Perşembe günü belirti göstermesi ile test yaptırmış ve test sonuçları pozitif çıkmıştı. Ardından hemen hastanede tedavi altına alınan Sümen ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
İki gündür Kula Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, nefes almakta güçlük çekmesi üzerine ambulansla tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sümen'in ihtiyaç durumunda yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edileceği öğrenildi.
Öte yandan Müdür Sümen'in eşi Şaziye Sümen'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine Kula Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.
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