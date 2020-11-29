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Sağlıkçılar uyardı: Bizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün

Koronavirüs vakalarının arttığı Kocaeli'de Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde Kovid-19 hastalarına nefes olmaya çalışan sağlıkçılar: Bizi düşünmüyorsanız bile kendi sevdiklerinizi düşünün. Sevdiklerinize nefes olun
 29 Kasım 2020 09:14
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Sağlıkçılar uyardı: Bizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün

Koronavirüs rakamlarının arttığı 3 ilden biri olan ve yüzde 69.5'lik servis doluluk oranı, yüzde 76.9 yoğun bakım doluluk oranı ile diğer iller arasında ilk sırada yer alan Kocaeli'de Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisine girdik. Sağlıkçılar kat kat maske ve siperlik takıp, koruyucu kıyafet giyerek canla başla çalışıyor. Bizler haber yapabilmek için sadece 45 dakika boyunca giydiğimiz koruyucu kıyafetler, maske ve siperlikle epey zorlandık. Ancak onlar saatler boyunca bu şekilde görev yapıyor. Yoğun bakımda şu an 15'i entübe toplam 73 hasta tedavi görüyor.

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Çakır şu bilgileri verdi: "Yoğun bakımda yatan hastalarımız noktasına hiç kimsenin gelmesini istemiyoruz. Hastalar '8 tane ilaç bana fazla geliyor' gibi sıkıntılar iletiyorlar. Ne olursa olsun, bu ilaçları kullanmaları gerekiyor. Aksi takdirde yoğun bakım ünitesinde nefes almak için mücadele veren diğer hastalarımızın yanında yer alırlar."

Anestezi Uzmanı Dr. Nurcan Çubukçu "Gençlerimiz işi olmadığı halde orada burada dolaşmasın. Aşı gelecek diye rehavete kapılanlarda var" dedi. Yoğun bakım hemşiresi Aysel Bıkmaz, "Ben Kovid-19'u yendim. 17 yaşında büyük oğlum da pozitif oldu. Hastaların bize bakarak nefes alamıyorum demesi çok kötü bir şey. Bizi düşünmüyorsanız bile kendi sevdiklerinizi düşünün. Kendinize dikkat eden. Sevdiklerinize nefes olun" diye konuştu.

Yoğun bakım hemşiresi Ayşegül Sağlam Erler "Eve giderken, kendimizden daha çok çocuklarımızı, büyüklerimizi düşünüyoruz. Bu nedenle insanlardan, hem kendileri hem de bizler için tek bir isteğimiz var. Lütfen evinizde kalın" dedi.

DAHA SERT TEDBİRLER DEVREYE SOKULABİLİR

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kamusal tedbirlerden ziyade bireysel tedbirlerin önemine dikkat çekti. Kayıpmaz, "Bireysel tedbirler bir yerde yetersiz kalırsa, kamusal tedbirler alınması gerekebilir. Kamusal önlemler hastalığın yayılmasını kontrol altına alamazsa o zaman daha sert tedbirlerin aşamalı gelmesi söz konusu olur. Tam kapatma, hastanelerin üzerindeki yükü azaltma açısından faydalı bir yöntem. Ama bunun getireceği psikolojik, sosyal, ekonomik ciddi sonuçlar da var. Bireysel tedbirlerin yetersiz geldiği noktada daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir. Önümüzdeki cumaya kadar seyir daha net şekilde ortaya konmuş olur" dedi. Ev içindeki toplanmaların virüsün yayılmasında ana etkenlerden bir tanesi olduğunu belirten Kayıpmaz, "Büfelerin önünde o kalabalıkları görüyorsak, burada bir sorun var demektir" diye konuştu.

ABBAS ÇAKAR
Sabah
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