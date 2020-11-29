1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çöl tozları için koronavirüs uyarısı!

Yılın bu döneminde gelen çöl tozlarının koronavirüsün yayılımı için gerekli doğal ortamı sağlayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Saydam, "Her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın" uyarısı yaptı.
 29 Kasım 2020 09:21
+Aa- Yazdır
Çöl tozları için koronavirüs uyarısı!

Afrika'da 9 milyon kilometrekarelik Sahra Çölü üzerinden esen rüzgar, yılın bazı dönemlerinde Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına toz bulutları getiriyor. En son Mayıs ayında üç gün etkili olan Sahra tozlarının yine önümüzdeki 3 gün boyunca Anadolu'da da etkili olacağı öğrenildi.

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre; Çöl tozlarının havadaki bakteri ve virüslerle birlikte Kovid-19 hastalığını yayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Saydam, bu konuda uyarılarda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, "Çok ciddi uyarı yapıyorum. Sahra Çölü'nden çok yoğun toz çıkışı bekliyoruz. Toz ve bulutlu hava bugün (pazar), Trakya, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacak. Yani virüsün yayılımı için gerekli olan canlı organizmalar havada çok yoğun olacak. Taşıyıcıların etrafa saçabileceği virüs, çok uzaklara taşınabilir. Bugün özellikle batı bölgelerinde her yerde havada bulut varsa ve uzak mesafeler sanki sis varmış gibi görünüyorsa dışarı çıkmayın. Hatta pencere bile açmayın" dedi.

'Vakalar artabilir'

Toz taşınımının gelecek haftada devam edeceğini belirten Prof. Dr. Saydam, "Günlük vaka artışları tahminden çok fazla artabilir. Kontrolümüz dışında gelişen bu olumsuz koşullara karşı her vatandaş korunmalı. Kış nedeniyle doğal atmosferik süreçlerle artacak Sahra tozu taşınımı sadece bizi değil Avrupa'yı da etkiliyor. Aralık ayı tüm Avrupa için maalesef yeni bir kaos olabilir. Çöl tozlarından faydalanın dediğimiz günler yaşamıyoruz. Mart ayından beri uydu aracılığıyla takip ettiğim çöl tozları 6-7 günde etkisini gösterebilir. 2 Kasım'da İsviçre'de yaşanan çöl tozunun ardından vaka sayıları artmıştı" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı
29 Kasım 2020 10:17		 Bilim Kurulu üyesi'nden 'kan grubu' açıklaması: Koruyucu bir yönü yok
29 Kasım 2020 10:00
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
29 Kasım 2020 09:38		 Sağlıkçılar uyardı: Bizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün
29 Kasım 2020 09:14
Milli Eğitim Müdürü, korona tedavisi için Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
29 Kasım 2020 08:57		 Koronavirüs testinde fiyat karmaşası
29 Kasım 2020 08:11
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
29 Kasım 2020 08:01		 Uzmanlar uyardı: Pozitifler ilaçlarını kullansın
29 Kasım 2020 07:46
Maske oyunları! Güvensiz maskeler e-ticaret sitelerinde
29 Kasım 2020 07:31		 Fırat Kalkanı doktorları
29 Kasım 2020 07:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:15 - Aile Mahkemesi: Anne velayetindeki çocuğun soyadını belirleyebilir11:13 - İki şehire kar uyarısı11:11 - Özel yetenek üssü BİLSEM'ler 1000 kitaplık kütüphanelerle donatıldı11:09 - FETÖ'nün 'kurmay subaylar imamı' Hakan Çiçek11:06 - Borsa İstanbul'da yeni rekorlar bekleniyor10:57 - Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluştular
10:53 - İki ilin ekmek kavgası10:51 - Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı10:49 - İki ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak10:43 - Bir il daha kırmızı alarm veriyor10:29 - Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi10:17 - Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı
10:16 - Canan Karatay neden gargara dediğini 11 maddede açıkladı10:11 - Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu10:09 - CHP'li vekil, 'Ordu Katarlılara satıldı' dedi, ortalık karıştı10:00 - Bilim Kurulu üyesi'nden 'kan grubu' açıklaması: Koruyucu bir yönü yok09:52 - Temeli hasarlı, duvarları çatlak evler badana yaptırıp satıyorlar
09:45 - Havza Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
Defterdarlık Uzmanlığı Özel sınav duyurusu yayımlandı
Koronavirüs testinde fiyat karmaşası
Hükümlülerin denetimli serbestlik süresi, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
horon 1
the mandalorian 1
federasyondan aradılar 1
hayalet şehir 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum 1
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
borsa istanbul'un yüzde 10'unun katarlılara satılması 1
yılmaz vural'ın koronavirüse yakalanması 2
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam