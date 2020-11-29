Defterdarlık Uzmanlığı Özel sınav duyurusu yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurum içi personeli kapsayan, Defterdarlık Uzmanlığı Özel sınav duyurusunu yayımladı.
|29 Kasım 2020 09:19
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurum içi personeli kapsayan, 1500 Defterdarlık Uzmanlığı kadrosu için yazılı ve sözlü sınav yapacak.
Yazılı sınav 31 Ocak 2021 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.
Sınava, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde, sınav tarihi itibariyle 657'nin 4/A maddesi kapsamında toplam 3 yıl görev yapmış olan en az 4 yıllık lisans eğitimi mezunları başvuru yapabilecek.
Sınav başvuruları 21 Aralık 2020 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Duyuruyu görmek için tıklayınız.
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