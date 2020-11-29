Canan Karatay neden gargara dediğini 11 maddede açıkladı

Koronavirüs salgının ilk döneminde virüsten korunmak için "kelle paça çorbası için "önerisinde bulunan Prof. DR. Canan Karatay, gelen tepkiler üzerine bir süre kenara çekildi. Ardından tekrar ortaya çıkıp, "Koronadan korunmak için gargara yapın" dedi. Yine eleştiriler yükseldi. Ancak kısa süre sonra dünyanın pek çok saygın kuruluşundan koronavirüsten korunmak için gargara önerisi geldi. Canan Karay, koronavirüsten korunma yollarını Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e açıkladı. Yılmaz Özdil de "Karatay'ın gargara demesi ciddi bir iştir, gargaraya getirmeyelim lütfen" diyerek o önerileri köşesine taşıdı. İşte Canan Karatay'ın Yılmaz Özdil'e gönderdiği koronadan korunma öneriyle ilgili mektup...

Korkaklarla dolu Türkiye'nin en cesur insanlarından biri, hiç şüphesiz Profesör Canan Karatay... Onca saldırıya, onca linç kampanyasına rağmen, sözlerini çarpıtmalarına rağmen, söylemediği sözleri sanki söylemiş gibi yazmalarına rağmen, asla geri adım atmıyor, görüşlerini ısrarla dile getirmeye devam ediyor. En son çıktı, "gargara yapın" dedi. Bunu koronavirüse karşı bir tedavi yöntemi olarak değil, tıpkı maske gibi, koruyucu önlem olarak söyledi. Her zamanki gibi sözlerini çarpıttılar, gargarayla tedavi olur mu filan diye alay etmeye çalıştılar, Profesör Canan Karatay'ın söylediklerini gargaraya getirmeye çalıştılar. Hatta "halk Karatay'ın yalan söylediğini biliyor" bile dediler.

Profesör Canan Karatay, işte bu konuyla alakalı olarak bana bir e-posta gönderdi. "Neden yalan söylemediğimi bilimsel veri ve gerçeklerle açıklamak istiyorum" diyor. Buyrun okuyalım...

"Gargara yapın dedim. 'Yalan söylüyor' diyenlere, neden yalan söylemediğimi bilimsel veri ve gerçeklerle açıklamak istiyorum.

1) Corona-19yoluyla bulaşıyor. Bunu bilmeyen duymayan kalmadı.

2) Damlacık yoluyla bulaşmak demek, ağız, burun, boğaz yolu ile bulaşmak demektir.

3) Yani, bir kişinin hastalanması, yani virüsün vücuda girebilmesi için önce AĞIZ-BURUN-BOĞAZ kapılarından vize alması ve geçmesi gerekmektedir. Bunun lamı-cimi yoktur.

4) Ellerin yıkanması bu nedenle son derece önem kazanmaktadır. Sık sık ellerimizi ılık su ve zeytinyağlı sabunla yıkmamız bu nedenle önemlidir. 'Ellerinizi ağzınıza, yüzünüze ve burnunuza sürmemelisiniz' dememizin asıl nedeni, ellerimizde yaşayan virüs ve bakterilerin, ağız, burun ve boğaz mukozasını, virüs ve bakterilere maruz bırakmamak içindir. Oldukça önemli bir uyarıdır!

5) Dezenfektanlar ve anti-bakteriyel sabunlarla elleri yıkamak, ellerde bulunan ve cildimizi koruyan mikrobiyomları da öldürdüğü için, gerek cildimize, gerek tüm vücudumuza zarar vermektedir.

6) Elleri sık sık sabunlu su ile yıkamak en doğal, ve en doğru, ve en kesin, ve en ucuz, ve en kolay yöntemdir. Elleri yıkama, virüs ve bakterilerin sayısını azaltarak, bulaşma gücünü zayıflatıyor, virüslerin virülansını, yani, hasta yapabilme olasalığını zayıflatıyor, önlüyor. Bu nedenle, salgın başladığından beri sürekli olarak BÖYÜK OTORİTELER tarafından el yıkama öneriliyor.

7) Başta Covid-19 virüsü olmak üzere, tüm virüs ve bakteriler, damlacık yoluyla, AĞIZ-BURUN-BOĞAZ'a girerek mukozalara yerleşirler. Mukozalara yerleştikten sonra, 3-4 gün süre ile orada kendilerine gelmeye çalışırlar, yani kuluçla devri yaşarlar. 3-4 gün geçtikten sonra, yeni ve yabancı ortama adapte olup, toparlanıp güçlendikten sonra hücrelerin içine girmeye başlarlar. Hücre içinde ve çekirdeğinde bulunan materyelleri kullanarak, çoğalmaya başlarlar. Bu süre 3-4 gün kadardır.

8) İşte çok kritik olan bu ilk 3-4 gün içinde Canan Karatay 'GARGARA' diyor! Elleri sık sık yıkama son derece önemli oluyor da, aynı şekilde, dışarı ile sürekli teması olan AĞIZ-BURUN-BOĞAZ mukozasının yıkanması neden alay konusu oluyor? Bilgi eksikliği ya da yetersizliği mi söz konusu acaba?

9) Virüs ve bakterilerin alkali ortamda çoğalamadıkları ve yaşamadıkları bir çok bilimsel çalışma ile gösterilmiştir.

10) İşte bu nedenle, Canan Karatay, alkali sularla GARGARA YAPMAYI da önermektedir. AĞIZI-BURUNU-BOĞAZI, alkali DENİZ SUYU, alkali TUZLU SU, ya da alkali BİKARBONATLI SU, ya da alkali ELMA SİRKELİ SU İLE ÇALKALAMAK, YIKAMAK, BURUNA ÇEKMEK ile virüslerin daha kapıda iken sayılarını azaltarak, çoğalmalarının önünü kesmek mümkündür. GARGARA, viral ve bakteriyel infeksiyonların riskini azaltan DOĞAL, KOLAY, UCUZ bir yöntemdir. Tüm ev halkının evlerinde, işyerlerinde kolayca uygulayacağı zararı gösterilmemiş bütün kış infeksiyonlarından koruyan basit bir uygulamadır.

11) O halde neden AĞIZI-BURUNU-BOĞAZI, alkali olan DENİZ SUYU, TUZLU SU, YA DA BİKARBONATLI SU YA DA ELMA SİRKESİ İLE ÇALKALAMAYI, YA DA GARGARA YAPMAYI, BURUNA ÇEKMEYİ önermekte olan Canan Karatay, 'halk bile onun yalan olduğunu biliyor' diyerek, bilimsel olmayan ifadelerle linç ediliyor.

DENİZ SUYU, TUZLU SU, YA DA BİKARBONATLI SU YA DA ELMA SİRKESİ ALKALİDİR.

ALKALİ KILINAN AĞIZ-BURUN-BOĞAZ mukozaları COVID-19 VİRÜSÜNE maruz kalınmış olsa bile, virüsler çoğalamazlar, hayatta kalamazlar ve de hücre içlerine giremezler.