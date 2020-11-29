Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|29 Kasım 2020 10:51
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayören köyünde, bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda, köy 14 gün karantinaya alındı.
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