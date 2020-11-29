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Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluştular

Konya'da, sokağa çıkma yasağı saatlerinde, sosyal medya aracılığıyla otomobil yarışı için faklı illerden gelerek buluşan 63 kişi yakalandı. Yarışta, katılımcıların her birinden biner lira toplanmasının planlandığı, 18 aracın yarışacağı ve toplanan paranın da birinciye ödül olarak verileceği belirlendi.
 29 Kasım 2020 10:57
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Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluştular

Olay, saat 02.00 sıralarında Konya- Karaman çevre yolunda meydana geldi. Karatay Emniyet Müdürlüğü Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği, sosyal medyadan organize olan bir grubun saat 06.00 ila 08.00 sıralarında ulaşıma yeni açılan Konya- Karaman çevre yolunda yarış yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çevre yolunda yapılan kontrolde, iki farklı noktada araçların park halinde beklediği belirlendi.

Polis, araçlarda bulunan 63 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı. Ardından da grup bölgeden uzaklaştırıldı.

YARIŞ İÇİN FARKLI İLLERDEN GELMİŞLER

Sosyal medya aracılığıyla farklı illerden gelip, Konya'da buluşan grubun katılacağı yarışta 18 aracın yarışıp, katılımcılardan toplanacak biner liranın da birinciye ödül olarak verilmesinin planlandığı belirlendi.

DHA
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