1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için çalışacak. Kamu Başdenetçiliğine yeniden seçilen Şeref Malkoç, Genel Kurul'da yemin edecek
 29 Kasım 2020 11:17
+Aa- Yazdır
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için çalışacak.

Kamu Başdenetçiliğine yeniden seçilen Şeref Malkoç, 1 Aralık Salı saat 15.00'te toplanacak Genel Kurul'da yemin edecek.

Danışma Kurulu toplanarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müzakereleri tamamlanan 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşma sürelerini belirleyecek. Danışma Kurulu'nun önerisi daha sonra Genel Kurul'da oylanacak.

Bu hafta Genel Kurul'da 35 maddelik Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.

Türkiye Çevre Ajansı'nın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, "ceza ve ihalelerden yasaklama" hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayacak.

Çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri de eklenecek.

Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilecek.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 lira para cezası uygulanacak.

- E-skuterler teşvik edilecek

Elektrikli skuterlerin (e-skuter) teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla paylaşımlı e-skuterlerden alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 lira 66 kuruş işgal harcı alınacak.

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve e-skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

Otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında e-skuter kullanılamayacak.

İl özel idareleri ve belediyeler, yaya yolu, bisiklet ile e-skuter yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapacak.

Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetler, süre verilmeksizin durdurulacak.

- Komisyonlar

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çarşamba günü ise Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ise çarşamba günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meclis'te 'tutanak değiştirme' istifası
28 Kasım 2020 08:56		 TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürdistan' tartışması yaşandı
26 Kasım 2020 08:33
Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
25 Kasım 2020 21:25		 TBMM'de CHP, HDP ve İYİ Partinin önerileri kabul edilmedi
25 Kasım 2020 16:53
Enerji düzenlemesi kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi
24 Kasım 2020 23:38		 TBMM Genel Kurulunda 'Kürdistan' ve 'Alaattin Çakıcı' tartışması
24 Kasım 2020 23:26
Milletvekilinde korona çıktı, salon hemen boşaltılıp dezenfekte edildi
24 Kasım 2020 18:21		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
22 Kasım 2020 11:08
Mecliste korona alarmı! Ek tedbirler alınıyor
22 Kasım 2020 07:30		 İzmir'de yargısal süreçlerde hak kaybı olmaması için çalışma yapılacak
04 Kasım 2020 16:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:54 - Bakan Akar'dan, CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak13:52 - AK Parti Kocaeli Milletvekili Yılmaz'ın testi pozitif çıktı13:48 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak13:37 - Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak13:27 - Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu13:20 - MEB'den sınav grubu öğrencilere 'Sınav Özel' yayını
13:15 - MSB: En az korona vakası görülen ordular arasındayız13:09 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:57 - Pfizer'in aşısıyla aynı özellikteki yerli aşı deney aşamasında12:51 - Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı12:42 - En kötüsü kızımın 'Anne lütfen ölme' dediği zamandı12:33 - Koronayı yenen hasta: 15 gün hiç kıpırdamadan yattım
12:31 - Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak12:21 - Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı12:18 - Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor12:04 - Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza 7/24 korona mücadelesinde12:04 - 'Covid öncesi ve sonrası, yoğun bakıma yatanlar hep aynı'
12:01 - Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak
Bir il daha kırmızı alarm veriyor
Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilim kurulu karar mercii değildir 2
işcep 1
Kara cuma Bindirimi 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 1
muhafazakar otel 2
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
2021 süper kupa finalinin katar'da oynanması 1
the mandalorian 1
federasyondan aradılar 1
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam