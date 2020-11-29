1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'doğru ilaç kullanımı' broşürü

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberine göre hazırlanan broşürlerde, Kovid-19 tedavisinde "Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir" kullanımına ilişkin doz ve süre uyarıları yer aldı
 29 Kasım 2020 11:27
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'doğru ilaç kullanımı' broşürü

Sağlık Bakanlığı tarafından küresel ölümcül salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik hazırlanan broşürler, 81 ile gönderildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğinin sağlanması ve yanlış kullanımının önüne geçilmesi amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberi uyarınca hazırlanan ve tüm illere gönderilen broşürlerde, "ilaç dozunun karıştırılması" konusuna açıklık getirildi.

Broşürlerde, hem ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Kovid-19 olgularında hem de yatış endikasyonu olan Kovid-19 olgularında "Hidroksiklorokin ve-veya Favipiravirin" önerildiği, iki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerektiği hatırlatıldı, erken başlanan ve doğru dozda alınan ilaçlarla devam edilen tedavinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü vurgulandı.

- İlaçlar nasıl kullanılıyor?

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getirildi ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekildi.

Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerektiği, gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmadığı kaydedildi.

Hidroksiklorokinin ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması önerilen broşürde bu ilacın, kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmadığı hatırlatıldı.

Herhangi bir yan etki görüldüğünde veya şikayetler artarsa hekime başvurulması gerektiğinin belirtildiği broşürler, vatandaşların aldıkları dozu işaretleyerek takip edebilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB: En az korona vakası görülen ordular arasındayız
29 Kasım 2020 13:15		 Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
29 Kasım 2020 13:09
Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak
29 Kasım 2020 12:31		 Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
29 Kasım 2020 10:29
Defterdarlık Uzmanlığı Özel sınav duyurusu yayımlandı
29 Kasım 2020 09:19		 Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
29 Kasım 2020 07:11
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
29 Kasım 2020 00:54		 Hükümlülerin denetimli serbestlik süresi, Covid sebebiyle 1 ay uzatıldı
29 Kasım 2020 00:05
Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
28 Kasım 2020 20:00		 Fırınların yarısından fazlası yüksek fiyata ekmek satıyor
28 Kasım 2020 19:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:54 - Bakan Akar'dan, CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak13:52 - AK Parti Kocaeli Milletvekili Yılmaz'ın testi pozitif çıktı13:48 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak13:37 - Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak13:27 - Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu13:20 - MEB'den sınav grubu öğrencilere 'Sınav Özel' yayını
13:15 - MSB: En az korona vakası görülen ordular arasındayız13:09 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:57 - Pfizer'in aşısıyla aynı özellikteki yerli aşı deney aşamasında12:51 - Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı12:42 - En kötüsü kızımın 'Anne lütfen ölme' dediği zamandı12:33 - Koronayı yenen hasta: 15 gün hiç kıpırdamadan yattım
12:31 - Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak12:21 - Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı12:18 - Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor12:04 - Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza 7/24 korona mücadelesinde12:04 - 'Covid öncesi ve sonrası, yoğun bakıma yatanlar hep aynı'
12:01 - Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak
Bir il daha kırmızı alarm veriyor
Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
uzun introsu olan şarkılar 1
kara haber tez duyulur 3
işcep 1
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 1
Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum 1
hayalet şehir 1
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
ben diz altında etekle büyümüş kızım 1
dost mu düşman mı anlayamadıklarımız 2
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam