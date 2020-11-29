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Bölge Müdürlüğü korona önlemi olarak hizmetlerini çadırda veriyor

Vakıflar Bölge Müdürü Güneren: "Çadırda hizmet sayesinde hem personelimizin hem de vatandaşımızın sağlığı korunmuş oluyor. Kovid-19 salgınının yayılmasına engel olacak şekilde açık havada bir çadır kurmak suretiyle tedbir almaya çalıştık"
 29 Kasım 2020 11:33
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Bölge Müdürlüğü korona önlemi olarak hizmetlerini çadırda veriyor

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, müdürlük bahçesine kurduğu çadırda hizmet vermeye başladı.

Selimiye Camisi karşısında bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü binası arkasındaki büyük bahçeye hem toplum hem de personel sağlığı için çadır kuruldu.

Masa ve sandalyeler konulan, ısınma tertibatı ve hijyen malzemeleri yerleştirilen çadırda, yönlendirme tabelaları aracılığıyla sorusu ya da işlemi olan vatandaş, Bölge Müdürlüğü binasına girmeden bahçede hizmet alabiliyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı hem kişisel hem de kurumsal tedbirleri artırdıklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, hizmet binası bahçesine çadır kurduklarını ifade eden Güneren, şunları kaydetti:

"Burası Bölge Müdürlüğümüze gelen vatandaşımızın ilk karşılama noktası haline getirildi. Burada ilgili personelimiz ve güvenlik görevlilerimiz bulunuyor. Vatandaşın ateşi ölçülüyor, el dezenfektanı marifetiyle gerekli hijyen sağlanıyor. Çadıra alınan vatandaşımızın işlemi, ilgili personelimizce gerçekleştirilmiş oluyor. Çadırda hizmet sayesinde hem personelimizin hem de vatandaşımızın sağlığı korunmuş oluyor. Kovid-19 salgınının yayılmasına engel olacak şekilde açık havada bir çadır kurmak suretiyle tedbir almaya çalıştık."

Bölge Müdürlüğüne işlemleri için gelen vatandaşlar da Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmayı Edirne'de görmekten kıvanç duyduklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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