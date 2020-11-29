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Diz ağrısı şikayetiyle gitti, önce koronadan sonra ağrılarından kurtuldu

Şanlıurfa'da diz ağrısı nedeniyle gittiği Harran Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan Bedir Kırmak, koronavirüs tedavisinin ardından dizinden ameliyat oldu
 29 Kasım 2020 11:37
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Şanlıurfa'da diz ağrıları nedeniyle hastaneye başvuran ve buradaki testler sırasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğrenen 69 yaşındaki hasta, önce Kovid-19'u yendi, ardından da 4 saatlik operasyonla diz ağrılarından kurtuldu.

Dizindeki artan ağrıları nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne başvuran Bedir Kırmak'ın (69) Kovid-19 testi pozitif çıktı. İlk önce bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalan Kırmak, 21 günlük karantina süresi sonrası Kovid-19 hastalığını yendi.

Daha sonra diz tedavisi için yeniden aynı bölüme müracaat eden Kırmak'ın Prof. Dr. Mehmet Akif Altay tarafından yapılan muayenesinde, dizinde enfeksiyon tespit edildi. Kırmak, 12 kişilik ekibin yaklaşık 4 saat süren operasyonu sonrası yeniden sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüse yakalanan ve iyileşen 69 yaşındaki Bedir Kırmak'ın, 13 yıl önce geçirdiği ameliyatla dizine takılan protezin enfeksiyon kaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Diz protezi enfeksiyonlarının yüksek risk taşıyan ameliyatlar olduğunu anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Hastamız 69 yaşında, 13 yıl önce dizlerindeki eklem kireçlenmesi nedeniyle total diz artroplastisi yapılmış bir hasta. Ortalama 12 yıllık konforlu bir hayat sürecinin ardından bir enfeksiyon gelişiyor. Sağ dizindeki ağrı nedeniyle bize başvurdu. Yaptığımız tahliller ve radyolojik incelemeler sonucunda sağ dizindeki protezinde enfeksiyon ve buna bağlı olarak gevşeme tespit ettik. Bunun üzerine hastamızı ameliyata almaya karar verdik. Hastamızın koronavirüs testi pozitif çıkınca bekledik. Hastamız iyileşince 12 kişilik ekiple 4 saat süren bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamız ikinci gün yürüme fonksiyonlarına kavuştu. Kendi işlerinin çoğunu yapabiliyor."

- Ameliyat ileri bir teknoloji gerektiriyor

Protez cerrahisinde protezlerin yenilenmesi ve enfeksiyon kapan bölgenin tedavisi için zor bir süreç gerektiğine dikkati çeken Altay, hastanın günlük hayatına devam etmesi için bu ameliyatların önemli olduğunu söyledi.

Altay, Kırmak'ın ameliyat sürecinden bahsederek şunları kaydetti:

"Bu hastamızda da enfeksiyonlu protezini çıkarıp oraya özel ilaçlı parçalar yerleştirerek eklem aralığını korumaya çalıştık. Malum hepimizin diz ekleminde uyluk ve baldır kemikleri arasında kullanılacak protezlerde, özellikle implantın yerleştirileceği kemik alanının korunması son derece önemli. Bunun için de çok gelişmiş bir teknoloji tecrübeli bir ekip ve iyi bir altyapı gerekiyor. Harran Üniversitesi Hastanesi olarak altyapımızı geliştirerek bu konudaki ameliyatları en üst seviyede yapıyoruz."

- "Koronavirüsü yendiğim gibi dizimdeki rahatsızlıktan da kurtuldum"

Bedir Kırmak da 13 yıl önce diz ağrıları nedeniyle ameliyat olduğunu, yeniden artan diz ağrıları nedeniyle başvurduğu hastanede Kovid-19 olduğunu öğrendiğini belirterek, bu duruma çok şaşırdığını ve bu hastalığı nasıl kaptığını anlayamadığını söyledi.

Kırmak, doktorların Kovid-19 tedavisine ilişkin kendisine söylediklerini harfiyen yaptığını ve evinde izole şekilde bu hastalığı atlatmayı başardığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen ay ağrılarım artınca hastaneye geldim. Bu arada hastanede koronavirüs testi yaptırdım. Pozitif çıkınca tedavi oldum. Burada Mehmet Akif hocam beni muayene etti ve dizimdeki protezin enfeksiyon kaptığını söyledi. Hocam beni ameliyat ederek dizdeki protezi değiştirdi. Çok zor bir ameliyat geçirdim. Çok şükür şu anda iyiyim, birçok ihtiyacımı kendim yapabiliyorum. Koronavirüsü yendim, şükürler olsun dizimdeki bu sıkıntıdan da kurtuldum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Anadolu Ajansı
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