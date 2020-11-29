Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti
Kahramanmaraş'ta testi pozitif çıkan 32 yaşındaki korona virüs hastası, hem karantinadan kaçtı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti.
|29 Kasım 2020 11:47
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş'ta testi pozitif çıkan 32 yaşındaki korona virüs hastası, hem karantinadan kaçtı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Kıbrıs Meydanı'nda polislerin uygulamasına takılan Eyüp K.'nın HES kodu sorgusunda karantinada olması gerektiği ve riskli hasta grubunda olduğu tespit edildi. Karantinadan kaçtığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis ekipleri Eyüp K.'ya 2 bin 200 lira idari yaptırım cezası uygulayıp adli işlem başlattı. Korona virüs hastası, polis nezaretinde filyasyon ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek tekrar karantinaya alındı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza 7/24 korona mücadelesinde
29 Kasım 2020 12:04
|Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
29 Kasım 2020 12:01
|Bölge Müdürlüğü korona önlemi olarak hizmetlerini çadırda veriyor
29 Kasım 2020 11:33
|İki şehire kar uyarısı
29 Kasım 2020 11:13
|Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluştular
29 Kasım 2020 10:57
|İki ilin ekmek kavgası
29 Kasım 2020 10:53
|Bir il daha kırmızı alarm veriyor
29 Kasım 2020 10:43
|Temeli hasarlı, duvarları çatlak evler badana yaptırıp satıyorlar
29 Kasım 2020 09:52
|Havza Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı
29 Kasım 2020 09:45
|İstanbul Büyükşehir sosyal yardımları yüzde 2'ye düşürdü
29 Kasım 2020 08:49