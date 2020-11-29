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Uzaktan eğitimden sonra köy köy gezip okul boyuyorlar

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan, aralarında idarecilerin de bulunduğu 62 öğretmen, online eğitimden arta kalan zamanlarında maskelerini takıp, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla köy köy gezip okulları boyuyor
 29 Kasım 2020 11:56
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Uzaktan eğitimden sonra köy köy gezip okul boyuyorlar

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan 62 öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde online eğitimden arta kalan zamanlarında köy okullarını boyuyor.

Kozluk'ta hayata geçirdikleri "Köy Okullarını Boyuyoruz Projesi" kapsamında bir araya gelen, aralarında idarecilerin de bulunduğu 10 gönüllü öğretmen, okulların çehresini değiştirmek için çalışma başlattı.

Verdikleri online eğitimin ardından maskelerini takıp, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla köylerin yolunu tutan öğretmenler boyadıkları okulların çehresini değiştiriyor.

Bu iyilik hareketine ilgi her geçen gün artarken gönüllü sayısı da 10'dan 62'ye yükseldi.

11 okulu boyayan ve duvarlarını resimlerle süsleyen eğitim neferlerinin hedefi ilçedeki tüm köy okullarına aynı hizmeti sunmak.

- "Öğretmenlerin ne kadar fedakar olduğunu gösteren bir tablo"

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, AA muhabirine, ilçedeki gönüllü öğretmeler tarafından başlatılan, "Köy Okullarımızı Boyuyoruz Projesi" kapsamında eğitim yuvalarının boyandığını söyledi.

Az sayıda gönüllü öğretmen ile başlayan projenin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgi ve katılımın arttığını dile getiren Toprak, "Öğretmenlerin ne kadar fedakar olduğunu gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız." dedi.

Toprak, 62 gönüllü öğretmenin ilçedeki köy okullarını fedakarca boyadığını anlatarak, "Köy öğretmenleri sadece öğretmen değil, aynı zamanda öğrencileri için yeri geldiğinde hizmetli yeri geldiğinde tamircidir. Böyle fedakar arkadaşlarımız başımızın tacıdır." diye konuştu.

Bölgede huzurun tesis edilmesiyle köylere ulaşımın da daha güvenli hale geldiğine işaret eden Toprak, bu sayede güzel çalışmaların yapıldığını, gelecek yıllarda daha güzellerine imza atılacağını aktardı.

- "Hedefimiz boyanmayan hiçbir köy okulu kalmasın"

Projeye katılan gönüllü eğitimcilerden Çayhan İlk ve Ortaokulu Müdürü Murat Işık, Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerden uzak olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bu süreçte köy okullarına fayda sağlamak istediklerini söyledi.

Işık, 10 kişi ile başladıkları projede 62 gönüllü ile çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, Kozluk'un yanı sıra diğer ilçelerde de okulları boyamaya başladıklarını bildirdi.

11'inci okulu da boyadıklarını aktaran Işık, "Hedefimiz boyanmayan hiçbir köy okulu kalmasın. Gücümüz yetene kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Küçük değişimlerin çok büyük değişimlerin habercisi olduğunu dile getiren Işık, bu küçük dokunuşların öğrenciler için önemine değindi.

Işık, bu değişimlerin öğrencilerin hayal dünyasını geliştirdiğini belirterek, bu nedenle okulların rengarenk ve temiz olmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Resim öğretmeni Ceylan Köçer ise sosyal medyadan gördüğü bu çalışmalara gönüllü olarak katıldığını ifade etti.

Okulların duvarlarına resimler çizdiğini, çocukların böylece ufkunu geliştirmek istediğini anlatan Köçer, çocukların hayallerini renklendirdiklerini, bu çalışmaların da eğitimin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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