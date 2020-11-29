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'Covid öncesi ve sonrası, yoğun bakıma yatanlar hep aynı'

Kardiyolog doktoru Özcan Yücel, yoğun bakımların eski müdavimleri ile bugünkülerin hep aynı hastalar olduğunu belirtti. Yücel "Diabetliler, hipertansiyonlular, obezler, kalp hastaları, akciğer hastaları dün de yoğun bakımdaydı, bugün de yoğun bakımda" dedi.
 29 Kasım 2020 12:04
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'Covid öncesi ve sonrası, yoğun bakıma yatanlar hep aynı'

Kardiyolog doktoru Özcan Yücel yoğun bakımda yatan hastalarla ilgili bir gözlemini paylaştı. Dr. Yücel "Diabetliler, hipertansiyonlular, obezler, kalp hastaları, akciğer hastaları dün de yoğun bakımdaydı, bugün de yoğun bakımda" dedi.

İşte Dr. Özcan Yücel'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

Hastanelerdeki tüm branşlar kardiyologlardan konsültasyon ister. Haliyle biz de yoğun bakımlar dahil tüm servisleri gezeriz. Bunların üzerine bir de bizim kontrolümüzde koroner yoğun bakım vardır. Ömrümüz geçti yoğun bakımlarda.

Gördüğümüz bütün hastalarda diabet, obezite, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi Metabolik bozukluklardan en az birisi mutlaka vardır.
Samimi söylüyorum diabet, obezite, hipertansiyonun kökü kazınsa hastanelerde 2-3 kişi bile göremezsiniz.

Bu hastalıklar kronik oldukları için sürekli yeni hastalık üretirler.
Bu sene Kardiyololoğa damarını açtırır seneye göz doktoruna retinopatisini tedavi ettirir. Daha sonra üresi yükselir nefroloğa gider, şeker ilaçları için dahiliyeciye, dizleri için ortopediye, bir ara safra kesesini aldırır sonra tekrar anjio olur bu sefer de Baypass olmaya kalp damar cerrahisine yine yoğun bakım, bir yıl sonra felç geçirir yoğun bakımda nöroloğa, tansiyonu kalkar hop beyin kanaması beyin cerrahisine tekrar yoğun bakıma, başı döner bir ultrason boyun damarı tıkalı tekrar anjio tekrar yoğun bakım, üresi yükselir böbrekler gider diyaliz öncesi bir yoğun bakım, buarada akciğer enfeksiyonu ağır zatürre tekrar yoğun bakım vs.

Şimdi aynı kişi Covid olursa nereye? Yoğun bakıma.

Dediğim gibi yoğun bakımların eski müdavimi şimdi Corona'dan orda.

Yahu gelin kendinizi bu hastalıklardan koruyun. Düşük karbonhidratlı beslenme düzenine geçin.

İlerda hasta olmamak için dikkat etmeniz gereken 10 kural

Üzgünüm size alışagelmiş kardiyolog tavsiyelerinden bulunamayacağım. Yani az tuzlu, az yağlı ve liften zengin tahıl yiyin diyemeyeceğim. Çünkü ben farklı düşünüyorum.

Aşağıdaki 10 maddeye yaşamınızda dikkat ediyorsanız yalnızca kalp sağlığı değil tüm vücut sisteminize lafta değil özde iyi bakıyorsunuz demektir.

1-Şekersiz ve buğdaysız beslenmek
2-Doğal sağlıklı hayvansal gıdalar ve yağlarını tüketmek
3-Kimyadan arındırılmış sebze, yeşillik yani antioksidan/antiinflamatuar/lifli beslenme Bitkisel yağlardan yalnızca sızma zeytin yağı
4-Paketli, işlenmiş ürünlerden uzak durmak
5-Tembel değil biraz hareketli olmak
6-6-8 saat kaliteli uyku
7-Tabiki sigara yok
8-Stres yönetimi
9-Dışarıdan değil kendi mutfağından yemek

Doğa ile iletişim yollarını her zaman açık tutmak. Güneş, deniz, hava, toprak, hayvanlarla sürekli temas.

Dr. Özcan Yücel
Memurlar.Net
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