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Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı

Yabancıya konut satışının 3'te 2'sini sırtlayan İstanbul ve Antalya'da ocak-ekim döneminde 20 bin 477 adet konut satıldı
 29 Kasım 2020 12:21
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Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı

İstanbul ve Antalya, yabancıya konut satışını sırtlamaya devam ederken, bu yılın ocak-ekim döneminde yabancıya konut satışının yüzde 65,2'si, İstanbul ve Antalya'dan gerçekleşti.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 10 ayında yabancılara ülke genelinde satışı gerçekleşen konut adedi 31 bin 423 adet olarak gerçekleşti. Bu satışların yüzde 65,2'si İstanbul ve Antalya'dan yapıldı.

Söz konusu dönemde İstanbul'dan 14 bin 424 adet satış yapılırken, yabancıların Antalya'dan aldığı konut adedi ise 6 bin 53 oldu.

İstanbul ve Antalya'yı, 2 bin 176 adetle Ankara, 1.068 ile Bursa, 1.008 ile Yalova, 994 ile Mersin, 731 ile İzmir, 698 ile Samsun, 678 ile Sakarya ve 613 ile Muğla takip etti.

İstanbul'da en yüksek satış 2 bin 458 adetle ekimde görülürken, eylülde 2 bin 370, şubatta 1.987, ocakta 1.875 adet konut satıldı. En düşük rakam ise 374 adetle kısıtlama ve yasakların olduğu nisanda gerçekleşti.

Antalya'da ise en yüksek satış rakamına 1.018 adetle eylülde ulaşıldı. Kentte ekimde 928, şubatta 805, ağustosta 784, ocakta 762 adet konut satışı görüldü. En düşük satış rakamının görüldüğü ay ise 130 adetle mayıs oldu.

- "İstanbul'un daha büyük rakamlara ulaşması gerekiyor"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, İstanbul ve Antalya'nın, Türkiye'nin iki önemli kenti olduğunu belirterek, yabancıya satışta tek başına önde olan İstanbul'u, New York ve Londra gibi dünyanın önde gelen büyük şehirleri ile kıyaslamak gerektiğini söyledi.

Uluslararası yatırımlar açısından İstanbul'un, zaman zaman Türkiye'nin de önünde bir marka olduğunu ifade eden Akbal, şunları kaydetti:

"Bu sebeple İstanbul'un liderliği almasına değil, daha büyük bir potansiyele ulaşamadığı için şaşırmalıyız. GİGDER olarak yapacağımız çalışmalarla hak ettiği yatırımlara ulaşması için İstanbul'u daha da ön plana çıkartacağız. Antalya ise dünya çağında bir turizm cenneti... Antalya'nın kendi içerisinde kendi markası olduğunu, hatta ilçelerinin birçok ülkeden daha çok marka olduğunu biliyoruz. Antalya'yı dünyadaki diğer turizm cennetleri ile kıyaslamak gerekir."

Akbal, bu iki şehirde yabancıya konut satışının artacağını belirterek, "Diğer taraftan Türkiye'nin keşfedilmemiş diğer cennetlerinin, şehirlerinin de ön plana çıkartılması için tanıtımlar ve çalışmalar yapmayı planlıyoruz." dedi. Bunun için yerel yönetimlerle iş birlikleri yapacaklarını bildiren Akbal, bu kentlere de uluslararası yatırım çekmek istediklerini söyledi.

- "Merkezden uzak semtlere yönelim başladı"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) İhracat Komitesi Başkanı Bayram Tekçe de İstanbul ve Antalya'nın yabancıya konut satışında ilk sıralarda yer almasının en önemli sebebinin; yüksek bilinirlikleri olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en bilinen ve en çok ziyaret edilen turistik destinasyonları olması nedeniyle de bu illere daha çok sayıda ve göreceli olarak daha ekonomik uçuşlar bulunduğunu aktaran Tekçe, fiyat avantajının da yabancıları cezbeden bir unsur olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde ailelerin daha çok bağımsız ve merkezden uzak semtlere yönelmeye başladığını ifade eden Tekçe, sağlık çekincesi olan kişilerin veya riskli yaş grubunda olanların hastane veya sağlık kurumlarına yakınlığa önem vermeye başladığını, her iki ilde de villa satışlarında artış yaşandığını kaydetti.

- "Antalya'daki yabancılar dönmek istemiyor"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise Antalya'da yabancıların yatırımdan ziyade yaşam amaçlı gayrimenkul almaya başladığını belirterek, "Burada en büyük etken pandemi oldu. Daha önce kısa süreliğine Antalya'ya tatile gelen yabancılar bu süreçte dönmek istemiyor." dedi.

Hava şartları, şehrin imkanları ve özelliklerinin Antalya'yı yabancılar açısından cazip kıldığını ifade eden Özgün, bu süreçte özellikle bahçeli, müstakil, düşük katlı ve yeşil imkanları olan projelere ilginin arttığını vurguladı.

Özgün, salgının etkilerinin geçmesiyle Antalya'da konut satışlarının artacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl Antalya'da yabancılara 8 bin civarında konut satılacağını düşünüyorum. Ancak gelecek yıllarda bu rakam hızlıca artacak ve katlanacaktır. Çünkü Antalya, sahip olduğu özellikler ve imkanlar sayesinde yabancılara dünyanın birçok önemli turizm merkezinde bulunmayan benzersiz yaşam sunuyor. Uluslararası açıdan diğer destinasyonlara oranla fiyat avantajının da bulunduğu Antalya, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yatırımcı çekecektir."

Özgün, salgın sürecinde kendi projelerinin de yabancılar tarafından ilgi çektiğini, bu nedenle Döşemealtı'nda "Helmann Carpediem" isimli butik bir projeye başladıklarını bildirdi.

Projenin izole bir yaşam imkanı sunduğunu aktaran Özgün, "Aslında burası bir villa projesi. Her villanın ekim dikim de yapabileceği kendisine ait bahçesi, havuzu, evden çalışılabilecek büyük ofisleri bulunuyor. Şehrin kalabalığından uzak, sitenin tüm imkanlarının sunulduğu doğayla iç içe projemizi kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

- "Adetsel bazda rakamları yukarı çekmeliyiz"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, Türkiye'de konut satışının son iki aydır ciddi bir ivme yakaladığına işaret ederek, ekimde pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yabancıya satışta yüzde 23'lük artış yaşandığını kaydetti.

Yükselişin sürmesi halinde geçen yıla göre düşüşün yüzde 5'in altında olabileceğini belirten Taş, "Pandemiye rağmen bir önceki yılın yabancıya satış toplamına bu derece yaklaşmak oldukça önemli. Nitekim Avrupa'da örnekler böyle değil ve yabancıya satışta ciddi kayıplar söz konusu." diye konuştu.

Taş, Türkiye'nin, yakaladığı ivmeyi devam ettirmesi halinde Avrupa'da yabancıya konut satışında liderliği ele alabileceğini aktararak, pazar çeşitliliğiyle daha nitelikli satıcılara da ulaşılması gerektiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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