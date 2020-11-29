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Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu

Çorlu'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan alzheimer hastası olduğu da kaydedilen emekli emniyet müdürü yaşlı adam, AKUT ve AFAD ekiplerince ölü olarak bulundu.
 29 Kasım 2020 13:27
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Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu

Çorlu'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan alzheimer hastası olduğu da kaydedilen emekli emniyet müdürü yaşlı adam, AKUT ve AFAD ekiplerince ölü olarak bulundu.

Çorlu'da ikamet eden ve 26 Kasım 2020 tarihinde ayrıldığı evine bir daha dönmeyen 80 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adamı bulmak için çaba harcayan yakınları aramalardan sonuç alamayınca polis ekipleri ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da kayıp olarak aranan yaşlı adamın fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından "Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Uysal Bulut'u arıyoruz. Emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerimiz seferber oldu. Gören vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var" notuyla paylaşarak Çorlu halkından yardımcı olmalarını istemişti.

Önceki gece başlayan çalışmalara bugün de devam eden ve arama çalışmalarını yaşlı adamın son görüldüğü mevkii olan Emlak Konutları Bölgesi'nin kırsal kesiminde yoğunlaştıran ekipler yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. AKUT ekiplerinin drone desteği ile yaptığı arama çalışmalarında yaşlı adam arazide hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni incelenmek ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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