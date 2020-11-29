Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu
|29 Kasım 2020 13:27
|+Aa- Yazdır
Çorlu'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan alzheimer hastası olduğu da kaydedilen emekli emniyet müdürü yaşlı adam, AKUT ve AFAD ekiplerince ölü olarak bulundu.
Çorlu'da ikamet eden ve 26 Kasım 2020 tarihinde ayrıldığı evine bir daha dönmeyen 80 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı adamı bulmak için çaba harcayan yakınları aramalardan sonuç alamayınca polis ekipleri ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine haber vererek yardım istedi.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da kayıp olarak aranan yaşlı adamın fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından "Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Uysal Bulut'u arıyoruz. Emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerimiz seferber oldu. Gören vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var" notuyla paylaşarak Çorlu halkından yardımcı olmalarını istemişti.
Önceki gece başlayan çalışmalara bugün de devam eden ve arama çalışmalarını yaşlı adamın son görüldüğü mevkii olan Emlak Konutları Bölgesi'nin kırsal kesiminde yoğunlaştıran ekipler yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. AKUT ekiplerinin drone desteği ile yaptığı arama çalışmalarında yaşlı adam arazide hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni incelenmek ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı
29 Kasım 2020 12:51
|CHP'li belediyedeki hayali ihale yargıya taşınıyor
29 Kasım 2020 08:23
|Sabah cezaevinden çıktı, akşam gözaltına alındı
29 Kasım 2020 06:30
|Yalova'da ambulans otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı
28 Kasım 2020 22:09
|İşçi servis otobüsü ile özel halk otobüsü çarpıştı: 12 yaralı
28 Kasım 2020 19:53
|İçişleri Bakanlığı: 42 ilde 641 kişi gözaltına alındı
28 Kasım 2020 17:19
|Sahte polise 224 bin TL kaptırdı
28 Kasım 2020 16:47
|Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi yakalandı
28 Kasım 2020 14:09
|Erzincan'da çatıdan düşen işçi hastanede hayatını kaybetti
28 Kasım 2020 13:43
|Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü
28 Kasım 2020 13:40