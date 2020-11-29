1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istemişti.
 29 Kasım 2020 13:37
+Aa- Yazdır
Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan aralarında eski bir Tuğgeneral'in de bulunduğu 37 sanık 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında çoğu 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanıklar hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 2019 yılında yeni bir iddianame hazırlayarak haklarında 'Nitelikli yağma' suçundan yargılanmalarını istemişti.

İlk duruşması Haziran ayında gerçekleştirilen dava Covid-19 tedbirleri nedeniyle ertelenmiş, mahkeme heyeti verdiği ara kararda bazı sanıkların savunma için ek süre talebi değerlendirilmişti. Ara kararda, mağdur polis memurlarının Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na davanın ihbar edilmesi, 4 sanığın savunmalarının yeniden alınmasını ve mağdur polis memurlarının katılan sıfatıyla mahkemeye katılımının kabulüne karar verdi. Ayrıca sanıkların Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile duruşmalara katılımları kararlaştırıldı.

İddianamede, derdest edilen polis memurlarının ifadelerine göre; silah, telsiz, kimlik gibi eşyaları sanıklar tarafından zorla alınarak 'Nitelikli yağma' suçu işledikleri, yağma suçunun, gece vakti, müştekilerin görev yaptıkları iş mahallinde silahlı ve birden fazla kişiyle işlendiği için TCK'nın 149/1 maddesinde düzenlenen nitelikli halleri oluşturduğu yer aldı. Ayrıca, sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatine varıldığına da yer verildi.

Sanıklar daha önce, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamalarında, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, silahla tehdit, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme olarak kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve konut dokunulmazlığına ihlal suçlarından yargılanmışlar ve 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'kurmay subaylar imamı' Hakan Çiçek
29 Kasım 2020 11:09		 Terör örgütünün iğrenç yüzü! Büyük ihaneti HDP yapıyor
29 Kasım 2020 08:32
6 yayla evi soyuldu, komandolar operasyonları sıklaştırdı
28 Kasım 2020 22:49		 Terör örgütü Kovid bahanesiyle Avrupa'da para topluyor
28 Kasım 2020 22:47
PKK'lı teröristten 'Ermenilerle beraber savaştık' itirafı
28 Kasım 2020 17:56		 Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK'lı terörist yakalandı
28 Kasım 2020 14:51
FETÖ'nün 'üniversite yapılanması'ndan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:23		 Konya'da FETÖ operasyonunda 13 zanlıdan 5'i tutuklandı
28 Kasım 2020 13:17
MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı
28 Kasım 2020 11:09		 Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir
28 Kasım 2020 11:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:54 - Bakan Akar'dan, CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak13:52 - AK Parti Kocaeli Milletvekili Yılmaz'ın testi pozitif çıktı13:48 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak13:37 - Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak13:27 - Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu13:20 - MEB'den sınav grubu öğrencilere 'Sınav Özel' yayını
13:15 - MSB: En az korona vakası görülen ordular arasındayız13:09 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:57 - Pfizer'in aşısıyla aynı özellikteki yerli aşı deney aşamasında12:51 - Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı12:42 - En kötüsü kızımın 'Anne lütfen ölme' dediği zamandı12:33 - Koronayı yenen hasta: 15 gün hiç kıpırdamadan yattım
12:31 - Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak12:21 - Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı12:18 - Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor12:04 - Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza 7/24 korona mücadelesinde12:04 - 'Covid öncesi ve sonrası, yoğun bakıma yatanlar hep aynı'
12:01 - Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak
Bir il daha kırmızı alarm veriyor
Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılmaz vural'ın koronavirüse yakalanması 2
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 1
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
Kara cuma Bindirimi 1
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
the mandalorian 1
covid aşısının ücretsiz olmasının tbmm'de reddedilmesi 2
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
terör saldırısı 1
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam