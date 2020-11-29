Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.
|29 Kasım 2020 13:48
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Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 17 ekonomist, yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinde yüzde 5 büyüme bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer alıyor.
Ekonomistlerin 2020 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.
Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.
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