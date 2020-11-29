AK Parti Kocaeli Milletvekili Yılmaz'ın testi pozitif çıktı
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|29 Kasım 2020 13:52
|+Aa- Yazdır
AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu ailesiyle izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam ettiğini belirtti.
Milletvekili Yılmaz, "Çok şükür sağlığımız iyiye gidiyor. Rabb'imden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Azami derecede tedbirlere uyarak bu salgın hastalığı yenmemiz gerekiyor. Lütfen kurallara hep beraber riayet edelim. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Koronayı yenen hasta: 15 gün hiç kıpırdamadan yattım
29 Kasım 2020 12:33
|Diz ağrısı şikayetiyle gitti, önce koronadan sonra ağrılarından kurtuldu
29 Kasım 2020 11:37
|Uzmanlardan evde hızlı Kovid testi yapanlara uyarı
29 Kasım 2020 10:17
|Bilim Kurulu üyesi'nden 'kan grubu' açıklaması: Koruyucu bir yönü yok
29 Kasım 2020 10:00
|Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
29 Kasım 2020 09:38
|Çöl tozları için koronavirüs uyarısı!
29 Kasım 2020 09:21
|Sağlıkçılar uyardı: Bizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün
29 Kasım 2020 09:14
|Milli Eğitim Müdürü, korona tedavisi için Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
29 Kasım 2020 08:57
|Koronavirüs testinde fiyat karmaşası
29 Kasım 2020 08:11
|Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
29 Kasım 2020 08:01