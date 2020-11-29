1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Akar'dan, CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz"
 29 Kasım 2020 13:54
+Aa- Yazdır
Bakan Akar'dan, CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.

Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine, dün bir televizyon programında, TSK aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığınca yapılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu
29 Kasım 2020 10:11		 CHP'li vekil, 'Ordu Katarlılara satıldı' dedi, ortalık karıştı
29 Kasım 2020 10:09
29 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Kasım 2020 00:02		 Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'a başsağlığı mesajı
29 Kasım 2020 00:00
Emniyetten 'sahte genelge' uyarısı
28 Kasım 2020 22:52		 Fuat Oktay'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
28 Kasım 2020 22:31
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
28 Kasım 2020 22:10		 Bakan Soylu, KADES'in indirilme sayısını açıkladı
28 Kasım 2020 19:24
Vaka sayısı 30 bini geçti
28 Kasım 2020 19:10		 Bursa Büyükşehir'den defin işlemlerine yönelik açıklama
28 Kasım 2020 18:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:54 - Bakan Akar'dan, CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak13:52 - AK Parti Kocaeli Milletvekili Yılmaz'ın testi pozitif çıktı13:48 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak13:37 - Suikast timi SEGBİS kanalıyla duruşmaya katılacak13:27 - Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu13:20 - MEB'den sınav grubu öğrencilere 'Sınav Özel' yayını
13:15 - MSB: En az korona vakası görülen ordular arasındayız13:09 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi12:57 - Pfizer'in aşısıyla aynı özellikteki yerli aşı deney aşamasında12:51 - Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı12:42 - En kötüsü kızımın 'Anne lütfen ölme' dediği zamandı12:33 - Koronayı yenen hasta: 15 gün hiç kıpırdamadan yattım
12:31 - Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak12:21 - Yabancıya konut en fazla bu illerde satıldı12:18 - Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor12:04 - Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza 7/24 korona mücadelesinde12:04 - 'Covid öncesi ve sonrası, yoğun bakıma yatanlar hep aynı'
12:01 - Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yeni tedbirler kapıda! İki gün tam yasak
Ordu'da alarm! 13 maddelik yeni kararlar alındı
Türkiye'nin en kalitesiz havası bu ilde ölçüldü
Uzmanlar yanıtladı: İkinci kez daha mı ağır geçiyor?
Personel giderinin en düşük olduğu ilçe Altındağ ilçesi
Meteorolojiden bu illere sağanak ve kar uyarısı- Haritalı
İşte Menemen dosyasının detayları! Başkan acil para bekliyor
Üç ilde daha okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak
Bir il daha kırmızı alarm veriyor
Korona bir aileyi yok etti: 4 kişi hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilim kurulu karar mercii değildir 2
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
federasyondan aradılar 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
football manager 2021 1
trendyol reklamlarının iyice bayması 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 1
MEBİM 1
SON İLANLAR
300 Defterdarlık uzman yardımcısı alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam