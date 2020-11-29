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EGM'den 'oltalama' yönetimiyle siber dolandırıcılık uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
|29 Kasım 2020 14:30
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya sitelerinde yer alan veya kısa mesajla gönderilen "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı iletilerin dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi.
Vatandaşlardan bu tür paylaşımlara itibar etmemeleri istenen paylaşımda, "Vatandaşlarımıza iletilen bu tip mesajlar, 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık amaçlıdır. Resmi kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.
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