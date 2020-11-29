Şanlıurfa Büyükşehir'den 'Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı' iddiasına yanıt
|29 Kasım 2020 14:46
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde, program yapımcısı sanatçılar tarafından halka açık olmayan mekanda yapıldığını belirterek, tedbirlere uyulmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir televizyon kanalında program yapan sanatçı Demet Akalın ile Alişan'ın, başta Karahantepe kazıları ve şehrin gastronomi lezzetlerinin tanıtımına yönelik program için önceki gün kente geldiği aktarıldı.
Şanlıurfa'nın lezzetlerinin sanatçılar tarafından "halka açık olmayan mekanda" tanıtılmak istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sanatçı Demet Akalın ve Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Karahantepe' açıklamasından sonra STAR TV adına Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa'nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir. Sanatçılar, halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar, her gün hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır."
Açıklamada, sanatçıların ağırlandığı belediye tesisinin yalnızca paket servisiyle hizmet verdiği vurgulanarak, belediyenin tüm kurumlarının salgınla mücadele kapsamında alınan kurallara eksiksiz uyduğuna dikkat çekildi.
Şehrin tanıtımından ötürü Demet Akalın ve Alişan'a teşekkür edilen açıklamada, "Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Korona bir aileyi yok etti: 15 günde 5 ölüm
29 Kasım 2020 14:56
|İki ilin ekmek kavgası
29 Kasım 2020 14:06
|Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza 7/24 korona mücadelesinde
29 Kasım 2020 12:04
|Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti
29 Kasım 2020 11:47
|Bölge Müdürlüğü korona önlemi olarak hizmetlerini çadırda veriyor
29 Kasım 2020 11:33
|İki şehire kar uyarısı
29 Kasım 2020 11:13
|Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluştular
29 Kasım 2020 10:57
|Bir il daha kırmızı alarm veriyor
29 Kasım 2020 10:43
|Temeli hasarlı, duvarları çatlak evler badana yaptırıp satıyorlar
29 Kasım 2020 09:52
|Havza Belediye Başkanı Özdemir'in testi pozitif çıktı
29 Kasım 2020 09:45