Koronavirüse yakalanan 1 buçuk yaşındaki vefat etti
Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|29 Kasım 2020 15:12
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Batman'da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce korona virüse yakalandı. Tedavisi için Batman'da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bburada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.
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