Saat kulesine 'Ramocan' yazısına 1 yıl hapis
|29 Kasım 2020 15:19
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi Paşa Camii Sokak'ta yer alan kentin tarihi simgelerinden saat kulesine 2018 yılında sprey boya ile 'Ramocan' yazan Ramazan Yiyin, çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek gözaltına alındı. Yiyin hakkında, Antalya Adliyesi 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu malına zarar vermekten kamu davası açıldı.
2 YIL SONUNDA 1 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin şikayetçi olduğu dava iki yıl sürdü. Ramazan Yiyin, mahkemede verdiği ifadede inşaat işiyle uğraştığını, suçu işlediği dönemde işsiz olduğu için can sıkıntısıyla saat kulesine 'Ramocan' yazdığını söyledi. Pişman olduğunu anlatan Ramazan Yiyin'e 1 yıl hapis cezası verildi. Kararı Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.
Saat kulesinin Kaleiçi girişi tarafındaki duvarında mavi boya ile yazılan 'Ramocan' yazısının silindiği, ancak silik de olsa boya izinin kaldığı dikkati çekti. Saat kulesi çevresindeki esnafın da bu durumdan şikayetçi olduğu öğrenildi. Zaman zaman gençlerin gelerek buradaki tarihi yapıların duvarlarına sprey boya ya da fırçalarla birtakım şekiller çizip, yazılar yazdığını anlatan esnaf, çok kısa süre önce Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bir ekibin tazyikli su ile bu boyamaları temizlediğini söyledi.
KALE BURCUNA YAZI
Diğer yandan saat kulesinin çok yakınında bulunan bir kale burcunun ise yine aynı şekilde sprey boyayla duvarına yazı yazıldığı görüldü. Bu yıl ocak ayında kalp nakli bekleyen ve bir süredir makineye bağlı yaşamını sürdüren Cemal Azboy'a (16) destek için sosyal medyada başlatılan '#Her şey Cemal için' kampanyasındaki etkiketin burç duvarına sprey boya ile yazıldığı dikkati çekti.
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