Belediye Başkanı ve eşi Kovid-19'a yakalandı
Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|29 Kasım 2020 15:28
|+Aa- Yazdır
Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Babaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Esra Babaoğlu ile hastanede yaptırdıkları test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.
Tedavilerinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süreceğini aktaran Babaoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu, dua beklediklerini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adanaspor'da, 21'i futbolcu 30 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı
28 Kasım 2020 21:18
|Vaka sayısı 30 bini geçti
28 Kasım 2020 19:10
|Pfizer/BioNTech aşısının ilk parti dağıtımına başlandı
28 Kasım 2020 17:03
|Dilovası Belediye Başkanı, Kovid-19'a yakalandı
28 Kasım 2020 16:08
|Bilim Kurulu Üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir
28 Kasım 2020 15:40
|Yerli aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarı görüntüledi
28 Kasım 2020 15:36
|22 yaşındaki genç hemşire virüsten hayatını kaybetti
27 Kasım 2020 21:11
|Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor
23 Kasım 2020 22:45
|CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Kasım 2020 21:44
|Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
23 Kasım 2020 21:02