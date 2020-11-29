Başkentte, toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolü
|29 Kasım 2020 15:31
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi. Kontroller sırasında maskesini düzgün takmayan dolmuş şoförüne 900 lira ceza uygulandı.
Sincan'da kaymakamlık, emniyet ve zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik ekipleri, dolmuş ve belediye otobüslerini durdurarak, HES kodu sorguladı. Ekipler, vatandaşı koronavirüs tedbirlerine karşı uyardı. Ayrıca maskesini düzgün takmayan dolmuş şöförü Furkan L.'ye 900 lira idari para cezası uyguladı.
Atatürk Caddesi'ndeki kontrol noktasına gelen Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, denetimleri yerinde inceledi. Kaymakam Küçük'e Sincan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Duman ile Sincan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Albayrak eşlik etti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Küçük, "Taksiler, dolmuşlar ve otobüslerde denetlemelerimiz devam ediyor. Toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesine, dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli yapıldığına ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığına dikkat ediyoruz. Yolcular ve şoförlerin HES kodu sorgulamaları yapılarak, denetlemelerimizi sürdürüyoruz" dedi.
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