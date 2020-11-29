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Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nün ayaklarının yüksekliği, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçti.
 29 Kasım 2020 15:45
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Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası sürüyor.

Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.

Bir çalışma platformu olan yol, burada görev yapan işçiler için üstünde çalışma fırsatı sunduğundan inşa işlerinde önem taşıyor.

Köprüde yapılacak kedi yolu ile Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmaların hızlanması planlanıyor.

Çimtaş firmasının Gölcük ve Gemlik'teki fabrikalarında üretilen ilk tabliye de geçen hafta bölgeye getirildi.

Mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacağı öğrenildi.

Köprü ayaklarının yapımı tamamlandı

Temeli 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan "1915 Çanakkale Köprüsü" mimari özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

Avrupa ve Asya yakalarındaki kuleleri tamamlanan köprünün yüksekliği Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Eyfel Kulesi'ni geçti.

Tüm dünyada Fransa'nın sembolü halini almış bir kule olan Eyfel'in yüksekliği ise 300 metre. 1915 Çanakkale Köprüsü ise su üzerinde Çanakkale Savaşları'nı simgeleyen 318'er metre yüksekliği ile Eyfel'i geçmiş durumda. Köprünün denizdeki dip derinliğiyle yüksekliği ise 334'er metre oldu.

Köprü tamamlandığında, dünyanın en önemli ulaşım noktalarından biri olacak.

İncelikli tasarımları barındırıyor

Tasarımı inceliklerle örülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

Orta açıklığı 2023 metre, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlik ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de açılması planlanan köprü, uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak. Köprü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun kullanılacak.
Anadolu Ajansı
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