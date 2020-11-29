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Karantinada olması gereken kadın denetiminde yakalandı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken sürücü, trafik denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.
 29 Kasım 2020 15:56
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Karantinada olması gereken kadın denetiminde yakalandı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken sürücü, trafik denetiminde yakalanarak yurda yerleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde özel bir hastanenin önünde uygulama yaptı.

Bu sırada bir kadın sürücünün kullandığı otomobil durduruldu. T.B'nin kimlik sorgulamasında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.

Karantina süresinin bitmesine 3 gün kaldığını ve hastaneye test yaptırmaya geldiğini belirten T.B, e-devletten negatif çıktığına dair Kovid-19 testini polislere gösterdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden gelen ekipler, T.B'ye hatalı bir davranış sergilediğini, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna alınacağını tebliğ etti.

Bir süre yurda gitmek istemediğini belirten konuşma yapan T.B, ardından karantina için yurda götürüldü.
Anadolu Ajansı
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