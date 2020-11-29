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Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak

Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalarla iki ülke ticaret hacminin daha da artırılması, üçüncü ülkelerde de iş ortaklıkları için cazip olanakların değerlendirilmesi hedefleniyor.
 29 Kasım 2020 16:05
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Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imza altına alındı. Birçok iş birliği ve yatırım alanlarını içeren anlaşmalar arasında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon" da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı.

Söz konusu deklarasyonla iki ülkenin kurumları, teşebbüsleri ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik iş birliği sağlanması amaçlanıyor. Böylece Türkiye ve Katar arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Türkiye ve Katar piyasasındaki iş fırsatlarının ele alınması ve uygun olduğu durumlarda, üçüncü ülkelerde iş ortaklıkları için karşılıklı olarak cazip olanakların değerlendirilmesi de ortak hedefler arasında yer alıyor.

Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu her yıl toplanacak

Deklarasyon çerçevesinde tesis edilen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar'da bir araya gelecek.

Gerekli görülmesi halinde, komisyon toplantılarına özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılabilecek.

Komisyondaki istişarelerin, iki ülkenin ekonomik koşulları ve milli ekonomileriyle ilgili eğilimlerin ve beklentilerin analizine ilişkin bilgi paylaşımına da imkan sağlaması bekleniyor.

Serbest bölgelerde ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek

Öte yandan iki bakan arasında imzalanan "Türkiye - Katar Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı" da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor.

Söz konusu anlaşma ile her iki ülkede kurulu serbest bölgelerin sunduğu avantajların özel sektör tarafından daha etkin bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ortak tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Tanıtım faaliyetleriyle iki ülke yatırımcılarının serbest bölgelerdeki karşılıklı yatırımlarının artırılması ve serbest bölgelerin sunmakta olduğu geniş imkan ve teşviklerin iki ülke yatırımcılarına etkin bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Katarlılara ihtisas serbest bölge modeli anlatılacak

Öte yandan Türkiye tarafından teknolojik ve yüksek katma değerli üretim yatırımları için yürürlüğe konulan ihtisas serbest bölgesi modelinin Katar iş dünyasına aktarılması da mutabakat zaptının önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede, aralık ayında Türkiye ihtisas serbest bölge modelinin sunduğu avantajların iş çevrelerine aktarıldığı ve Katar serbest bölgelerinin sunduğu avantajların Türk yatırımcılara anlatıldığı bir konferans gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Anadolu Ajansı
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