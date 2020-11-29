Ceza yazılınca 'inşallah hepiniz yakalanırsınız' dedi
|29 Kasım 2020 16:11
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SAKARYA'da maske doğru takmadığı için ceza yazılan Cihat Yıldırım (24), maske takmayanlara seslenerek, 'İnşallah hepiniz yakalanırsınız ve sizde ceza yersiniz' dedi.
Sakarya'da polis ve zabıta ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sakarya'da vakaların yüzde 100 oranında arttığını açıklamasının ardından şehirde geniş çaplı denetim başlatıldı. Denetimler sırasında Çark Caddesi'nde maske doğru takmadığı için sivil polisler tarafından durdurulan Cihat Yıldırım'a ceza yazıldı. Kendisine yazılan ceza sonrası maske takmayanlara seslenen Yıldırım, 'Maskeyi yarım taktığım için denetimler esnasında ceza yedim. Yapacak bir şey yok, yakalandık ve yiyoruz cezayı. Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve sizde ceza yersiniz. Bin lira civarında bir ceza yedim herhalde' dedi.
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