EBA, 10,3 milyar tıklanma ile zirvede
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 10,3 milyar tıklanma sayısı ile dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi oldu.
|29 Kasım 2020 16:13
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MEB, 23 Mart-27 Kasım tarihleri arasındaki sayılarla uzaktan eğitim verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre EBA, 10 milyar 332 milyon 185 bin 714 kez tıklanma sayısıyla dünyada en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi haline geldi. EBA'nın mobil uygulaması ise cep telefonlarına toplamda 26,3 milyon kez indirildi. EBA'yı ziyaret edenlerin yüzde 65'i mobil cihazlardan, yüzde 27'si PC ve yüzde 8'i tablet bilgisayarlardan giriş yaptı.
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