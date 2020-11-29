İYİ Parti Muş İl Başkanı hayatını kaybetti
|29 Kasım 2020 16:25
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İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da 27 Kasım'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın tedavisinin yapılması için yatışı yapıldı. Yatışı yapılan Aşık'ın bugün öğleden sonra geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği ifade edilirken, Başkan Aşık'ın sabah yapılan korona virüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.
Akşener İYİ Parti Muş İl Başkanı Aşık için başsağlığı diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık için başsağlığı dileğinde bulundu.
Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
"Muş İl Başkanımız Ramazan Aşık'ı Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun."
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